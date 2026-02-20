قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

محمد غالي

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر اهتماما واسعا من جانب الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في المعدن النفيس بغرض الادخار، في ظل استمرار اعتباره من أبرز أدوات الاستثمار الآمن خلال فترات تقلبات الاسعار للذهب.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

تأتي أسعار الذهب في السوق المحلي بالتزامن مع متابعة مستمرة لتحركات السعر العالمي، خاصة تغيرات سعر الأونصة بالدولار في البورصات العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24 سجل سعر بيع 7675 جنيه وسعر شراء 7615 جنيه
عيار 22 سجل سعر بيع 7035 جنيه وسعر شراء 6980 جنيه
عيار 21 سجل سعر بيع 6715 جنيه وسعر شراء 6665 جنيه
عيار 18 سجل سعر بيع 5755 جنيه وسعر شراء 5715 جنيه
عيار 14 سجل سعر بيع 4475 جنيه وسعر شراء 4445 جنيه
عيار 12 سجل سعر بيع 3835 جنيه وسعر شراء 3810 جنيه
سعر الأونصة سجل 238695 جنيه للبيع و236920 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب سجل 53720 جنيه للبيع و53320 جنيه للشراء
سعر الأونصة عالميا سجل 5012.78 دولار

سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة الأسعار في الأسواق العالمية، إذ تنعكس أي تغيرات في سعر الأونصة عالميا وكذلك تحركات سعر صرف الدولار على السوق المحلي بصورة فورية، ما يؤدي إلى تحركات سعرية صعودا أو هبوطا وفقا لاتجاهات التداول في البورصات الدولية.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلي حال استمرار الأونصة العالمية في الصعود وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

سعر الذهب اليوم عالميا

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار المعادن النفيسة خلال تداولات محدودة، في ظل غياب عدد من المتعاملين في آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، إلى جانب إغلاق السوق في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب بنسبة 0.9% ليستقر قرب 5000 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.4% في جلسة سابقة، مدعوما ببيانات أظهرت صعود مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال يناير.

ما ساهم في تهدئة المخاوف من تسارع أكبر في معدلات التضخم، وعزز التوقعات بإمكانية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل بيئة داعمة للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدا دوريا.

