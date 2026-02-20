فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

في خطوة جريئة لإعادة ترتيب أوراق سوق الشاحنات الكهربائية، كشفت شركة "فورد" عن تفاصيل جديدة لمشروعها الطموح "Universal Electric Vehicle"، الذي يستهدف إطلاق شاحنة بيك آب كهربائية بسعر يبدأ من 30 ألف دولار بحلول عام 2027.

يقود هذا المشروع "فريق المهام الخاصة" (Skunkworks) التابع لفورد، تحت إشراف مسؤول سابق في شركة تسلا، بهدف كسر هيمنة "سايبر تراك" وتقديم مركبة عملية بتكلفة اقتصادية غير مسبوقة.

فورد تتحدى سايبر تراك: شاحنة كهربائية بـ 30 ألف دولار

تخطط فورد لتقديم شاحنة كهربائية متوسطة الحجم تجمع بين السعر المنافس والتقنيات الثورية، لتكون بمثابة "السيارة الكهربائية العالمية".

كشف مقطع فيديو ترويجي مدته 14 دقيقة عن كواليس المشروع الذي يهدف إلى تقليل تكلفة الإنتاج بشكل جذري، مما يسمح بطرحها بسعر 30 ألف دولار، وهو رقم يضعها في مواجهة مباشرة مع طرازات تسلا، ويستهدف شريحة واسعة من المستهلكين الذين يبحثون عن شاحنة كهربائية لا تتجاوز ميزانيتهم المحدودة.

مواصفات شاحنة فورد الكهربائية 2026

أظهرت الرسوم التخطيطية الأولى للمشروع (Design Sketches) ملامح تصميمية راديكالية تختلف تمامًا عن شاحنات فورد التقليدية؛ حيث تتبنى الشاحنة شكلًا "خارقًا للانسيابية" لتقليل مقاومة الهواء إلى أدنى مستوياتها.

هذا التصميم ليس جماليًا فحسب، بل هو ضرورة تقنية لزيادة مدى السير وتقليل حجم البطارية المطلوبة، مما يسهم مباشرة في خفض السعر النهائي للمركبة مع الحفاظ على مظهر عصري يخطف الأنظار.

يعتمد مشروع فورد الجديد على ابتكارات تقنية يقودها خبراء سابقون من تسلا، تركز على تقليل تعقيد التصنيع.

تشمل هذه الابتكارات تقليل طول الأسلاك الكهربائية بشكل كبير، واستخدام مواد خفيفة الوزن وعالية الصلابة في الشاسيه، مما يقلل من الوزن الإجمالي للمركبة.

هذا "التبسيط الهندسي" لا يقلل التكاليف فحسب، بل يرفع من موثوقية السيارة ويسهل عمليات الصيانة، مما يجعلها خيارًا عمليًا للمهام الشاقة واليومية.

الرهان على عام 2027: هل تقلب فورد الطاولة على المنافسين؟

بينما يتسابق الجميع لتقديم شاحنات كهربائية فاخرة بأسعار مرتفعة، تراهن فورد على "الانتشار الواسع" عبر توفير شاحنة كهربائية في متناول الجميع.

يمثل هذا المشروع تحولًا استراتيجيًا للشركة نحو الاستدامة المربحة، حيث تهدف فورد إلى جذب ملايين المشترين الجدد الذين انتظروا طويلاً للحصول على شاحنة بيك آب كهربائية اعتمادية وبسعر يماثل سيارات البنزين التقليدية، مما قد يجعل عام 2027 نقطة تحول كبرى في تاريخ الشركة.