أزهري: رمضان شهر الهداية والتقوى وفرصة لتعويض ما فات

أكد الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الله سبحانه وتعالى وصف شهر رمضان بأنه شهر الهداية والتقوى، مستشهدًا بقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية حياة مقطوف، أن الله يمنّ على عباده في شهر رمضان بفضائل عظيمة ونفحات إيمانية كثيرة، تجعل منه فرصة عظيمة لحصد الحسنات ومضاعفة الأجر، كما أنه يعد تعويضًا لما فات العبد من تقصير، وبداية جديدة للتقرب إلى الله.

وأضاف أن للصائم في رمضان دعوة لا تُرد، وأن من تقرّب إلى الله تقرّب الله إليه، داعيًا إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، والحرص على الصلاة، والذكر، والصدقات، وكل ما يقرّب العبد من ربه في هذا الشهر المبارك.