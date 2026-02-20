سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

أظهر سعر أكبر عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأغلى عيار ذهب

جاء آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7657 جنيه للشراء و 7600 جنيه للبيع.

استقرار الذهب

وشهد سعر الذهب في مصر، حالة من الاستقرار على مستوي محلات الصاغة المصرية وذلك بأول تعاملات له اليوم وذلك في ثاني أيام شهر رمضان المعظم.

تحرك في أول أيام الصيام

وعاود سعر الذهب ارتفاعه مساء أمس الخميس في أول أيام شهر رمضان المعظم داخل محلات الصاغة.

صعود جديد

سجل سعر جرام الذهب زيادة بلغت 160جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية بالمقارنة بما كان عليه الأربعاء الماضي.

تذبذب أسبوعي

وتعرض سعر الذهب في الصاغة لحالة من التذبذب حيث فقد أكثر من 200 جنيه من قيمته بمخلتف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 6700 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7657 جنيه للشراء و 7600 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7019 جنيه للشراء و6966 جنيه للبيع .

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6700 جنيه للشراء و6650 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5743 جنيه للبيع و 5700 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل الجنيه الذهب نحو 53.6 ألف جنيه للشراء و 53.2 الف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4973 دولار للبيع و 4972 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمية

واستقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في الأسواق الآسيوية، بعدما سجلت قفزة قوية تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، في ظل ضعف السيولة بسبب عطلات رأس السنة القمرية، بينما يواصل المستثمرون تقييم المخاطر الجيوسياسية المستمرة والإشارات المتباينة الصادرة عن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4,971.55 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,991.59 دولار.

وكان المعدن الأصفر قد قفز بنسبة 2.1% متجاوزًا مؤقتًا مستوى 5,000 دولار للأوقية، ليستعيد معظم خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الأسبوع؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي .

وجاءت التحركات السعرية في ظل أحجام تداول محدودة، مع إغلاق عدد من الأسواق الآسيوية الكبرى بسبب عطلات رأس السنة القمرية، ما أدى إلى تضخيم التقلبات قصيرة الأجل.