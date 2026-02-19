سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 19-2-2026.. صعود طفيف

ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس 19-2-2026 والذي يتزامن مع أول أيام رمضان المعظم .

الذهب يصعد في الكويت

وارتفع سعر جرام الذهب في محلات الصاغة الكويتية مساء اليوم بمقدار طفيف لم يجاوز دينار كويتي واحد بالمقارنة بما كان عليه الثلاثاء الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في الكويت في آخر تحديث له نحو 43 دينار اكويتيا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 49.5 دينار كويتي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 45.375 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 43.3 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 37.135 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.2875 دينار كويتي.

سعر عيار 12

سجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24.75 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر الأونصة نحو 1539 دينارا كويتيا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 346.45 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5019 دولارا كويتيا.