حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 19-2-2026.. صعود طفيف

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس 19-2-2026 والذي يتزامن مع أول أيام رمضان المعظم .

الذهب يصعد في الكويت

وارتفع سعر جرام الذهب في محلات الصاغة الكويتية مساء اليوم بمقدار طفيف لم يجاوز دينار كويتي واحد بالمقارنة بما كان عليه الثلاثاء الماضي.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في الكويت في آخر تحديث له نحو  43 دينار اكويتيا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 49.5 دينار كويتي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 45.375 دينار كويتي.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 43.3 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 37.135 دينار كويتي.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.2875 دينار كويتي.

سعر عيار 12

سجل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24.75 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر الأونصة نحو 1539 دينارا كويتيا.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 346.45 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5019 دولارا كويتيا.

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

هوندا أوديسي 2026

مواصفات وأسعار هوندا أوديسي 2026 في السعودية

تويوتا راف 4 موديل 2026

أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

مميزات أمان يجب توافرها في سيارات 2026

مميزات أمان يجب توافرها في سيارات 2026.. تقنيات الركن والرؤية الأبرز

بالصور

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

