من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره
وزير خارجية الاحتلال: ندعم نزع سلاح حماس.. وخطة ترامب تعالج جذور الصراع
نتنياهو: لا إعادة بناء لغزة حتى نزع سلاح حماس
علي شعث: نشر 5 آلاف شرطي في غزة خلال ستين يوما
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ثالث ليلة في رمضان
ننشر صور ضحايا محور 30 يونيو جنوب بورسعيد |شاهد
بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين في ثاني ليالي رمضان
ديني

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين في ثاني ليالي رمضان

محمد شحتة

نشرت قناة الحياة بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين بالقاهرة في ثاني ليالي شهر رمضان المبارك 2026.

حكم صلاة التراويح

وصلاة التراويح سنة مؤكدة، وعدد ركعات التراويح هو عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر، وهذا ما عليه معتمَد المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ فمن تركها فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح.

فضل صلاة التراويح وقيام الليل

وعدّ العُلماءُ بضعة َفضائل لقيام اللّيل، منها:
1- عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.

2- قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.

3- قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.

4- المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.

5-مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال - عزَّ وَجَل -: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا).

6- قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

7-قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

8-شرفُ المُؤمن قيام اللّيل.

9-قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

10- من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان.

التراويح مسجد الحسين شهر رمضان صلاة التراويح الأوقاف

