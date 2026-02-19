دعاء ليلة الجمعة الأولى من رمضان .. أفضل 210 أدعية مستجابة لقضاء الحاجة والفرج السريع

دعاء ليلة الجمعة الأولى من رمضان فهو من أفضل الأدعية التي لها فضل كبير، ومن أفضل الليالي ليلة الجمعة، وفضل الدعاء عظيم في شه رمضان خاصة عندما يكون في ليلة الجمعة، حيث إن دعاء ليلة الأولى في رمضان عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وشهر رمضان فرصة عظيمة للإكثار من الدعاء، فلا تفوت الفرصة وردد دعاء ليلة أول جمعة في رمضان.

دعاء ليلة الجمعة الأولى من رمضان المستجاب

دعاء ليلة الجمعة مستجاب، حيث خص الله لها ساعة يستجاب فيها الدعاء، فينشغل العبد طول يوم الجمعة بالدعاء والتضرع والصلاة على النبي، وكذلك الإلحاح عند ذكر الله ودعائه في دعاء ليلة الجمعة مستجاب، ومن الأدعية التي نقولها في دعاء ليلة الجمعة مستجاب:



- اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم.



ونقول في دعاء ليلة الجمعة مستجاب اللهم في هذا الشهر العظيم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا يا رب لذة النظر لوجهك الكريم، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلِين، وارزقنا حبك وحب من يحبك، ورحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك.

- اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم ارحمني برحمتك.



ويستحب أيضا في دعاء ليلة الجمعة مستجاب اللهم إني أسألك تفريجاً لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفائًا لكل مريض، وغفرانا لكل ذنب، ورزقاً لكل محتاج، اللهم اجعلها جمعة تتبدل فيها ذنوبنا حسنات وتمحو لنا فيها الذنوب وتقيلنا العثرات.



اللهم مددت يدي إليك، وعظمت رغبتي فيما عندك، فاقبل يا رب توبتي وارحم ضعفي، واغفر لي خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيب، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وإنك على كل شيء قدير.

- اللهم ارزقني الشوق إلى لقائك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، وأظلنا يا رب تحت ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك، لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه.



أسألك يا الله في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلوا بها حزني، وتبيض بها وجهي، وتجمع بها شملي، يا رب العالمين.

دعاء ليلة الجمعة قصير



اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، واقض عنا شر ما قضيت، يا رب لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك.



اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، وأسألك يا رب يا فارج الهم، ويا مجيب دعوة المضطرين، أن تجعلني في هذا اليوم المبارك من الشاكرين الذاكرين لك.



ومن الكلمات التي نستغلها في دعاء ليلة الجمعة مستجاب خاصة في الساعات الأخيرة سبحانك ربي إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله إلهنا وإله آباؤنا من قبلنا، بيدك الخير كله وبيدك المصير، سبحانك يا الله خضوعاً لعظمتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اغفر لنا، ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد.



دعاء ليلة الجمعة مكتوب



ونوقل في دعاء ليلة الجمعة مكتوب «ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» «ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» «ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» «ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» «ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» «واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا»

«ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» «ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» «فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين»

«رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء» ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا» «رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا» «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا».

دعاء ليلة الجمعة لقضاء الحاجة



«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

ما أصاب أحدًا قط همٌّ و لا حزنٌ، فقال:«اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا. قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها». وآله وصحبه أجمعين».

دعاء ليلة الجمعة للفرج

«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا» «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

دعاء ليلة الجمعة مفاتيح الجنان

«اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر» «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير».

«اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا» «اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا».

«اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم يامن تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اشف كل مريض. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».



دعاء ليلة الجمعة للأحبة

اللهم ارزق أحبّتنا الرزق الوفير، والمال الطيب، والعمر الطويل، والأبناء البارّين، وارزقهم حسن العمل وحسن الختام. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريّاتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبّنا من النار. اللهم اغفر لنا ولأحبابنا وأصدقائنا ذنوبنا، وبارك لنا فيما رزقتنا.

اللهم ارزق أحبابي وأصدقائي السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم من كان مريضًا منهم فاشفهِ، ومن كان محتاجًا فاقضِ حاجته، ومن كان مهمومًا فأذهب همّه، وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم.



اللهم إنا نسألك لنا ولأحبائنا في يوم الجمعة خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيمًا لا ينفد، وقرّة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرّاء ولا مضرّة ولا فتنةً مضلّة،

اللهم زيّنا بزينة الإيمان واجعلنا هداةً مهتدين. اللهم إنّا نسألك لنا ولأحبتنا ولأصدقائنا عيشةً نقية، وميتةً سوية، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنّي أسألك أن تجمعني وأصدقائي على الإيمان، وأن توفقّنا للطاعة، وأن تُلزمنا كلمة التقوى، وأن تجمعنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

اللهم إنّي أسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقني وأحبابي فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحبّ المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومٍ فتنةً فتوفّنا غير مفتونين، وأسألك أن ترزقنا حبّك وحبّ من يحبّك وحبّ كلّ عملٍ يقرّبنا إلى حبّك.

دعاء ليلة الجمعة لانشراح الصدر وإزالة الهم

نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك. اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ»

اللهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك اللهم قلبًا سليمًا وفكرًا قويمًا، وأرجوك يا ربّي أن تصرف عنّي هموم الدنيا وتُبعد عنّي الرزايا والبلايا والخطوب. اللهم إنّا نسألك فرجًا للمهمومين، وراحةً للمكروبين، وأن تصرف عنهم الأذى، وأن تُريح عقولهم، وتُسعد قلوبهم، وتشرح صدورهم.

اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة.