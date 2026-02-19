مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كان ياما كان تطورًا دراميًا لافتًا، بعدما كسرت يسرا اللوزي حاجز الصمت وقررت مصارحة زوجها في مواجهة مباشرة وصادقة، كشفت خلالها أن حالة عدم التفاهم بينهما امتدت لما يقرب من خمسة عشر عامًا دون حلول حقيقية.



وجاء المشهد بهدوء مشحون بالتوتر، حيث تحدثت عن سنوات طويلة من الخلافات المتراكمة وسوء الفهم، مؤكدة أن الأزمة لم تكن وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات مستمرة أنهكت العلاقة وأوجدت فجوة عاطفية يصعب تجاوزها.



وعكست ملامح ماجد الكدواني حالة من الذهول والحزن، إذ بدا وكأنه يواجه حقيقة الأزمة للمرة الأولى، خاصة بعد اعتراف زوجته بمحاولاتها المتكررة للتأقلم، قبل أن تصل إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاستمرار بالوتيرة ذاتها.



الحلقة حصدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل، مع إشادات بالأداء الواقعي للنجمين وقدرتهما على تقديم أزمة زوجية معقدة بأسلوب هادئ وبعيد عن المبالغة، معتمدين على قوة الحوار والانفعالات المكتومة بدلًا من الصراخ أو التصعيد الدرامي.



مسلسل كان ياما كان

مسلسل كان يا ما كان من بطولة الفنان ماجد الكدواني ويسرا اللوزي ونهى عابدين وعارفة عبد الرسول ويوسف حشيش، وتدور أحداثه حول انفصال مصطفى وداليا بعد زواج استمر لمدة 15 عاما، بسبب ما فعله الروتين في علاقة الزوجين، وشعور الزوجة بأن العلاقة غير صالحة للاستكمال.