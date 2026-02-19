طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

مع أجواء شهر رمضان، تتصدر القطايف قائمة الحلويات الشرقية الأكثر بحثًا، خاصة وصفة القطايف بالقشطة التي تتميز بطعمها الكريمي وقوامها الطري.

وقدمت الشيف نادية السيد طريقة سهلة ومضمونة لعمل القطايف في المنزل بنتيجة تنافس المحلات، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل القطايف بالقشطة

مقادير القطايف بالقشطة:

أولًا: مكونات عجينة القطايف

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سميد ناعم

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

2 كوب ماء دافئ

ثانيًا: مكونات القشطة

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

علبة قشطة جاهزة (اختياري لزيادة القوام)

ثالثًا: الشربات (القطر)

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

فانيليا أو ماء زهر حسب الرغبة

طريقة تحضير القطايف بالقشطة:

ـ لتحضير العجينة: يُخلط الدقيق والسميد والسكر والخميرة والملح.

ـ يُضاف الماء تدريجيًا مع التقليب حتى يصبح الخليط سائلًا ومتجانسًا.

ـ يُترك ليرتاح 30 دقيقة.

ـ تُسكب كمية من الخليط في طاسة غير لاصقة على نار متوسطة دون تقليب حتى تظهر فقاعات ويجف الوجه، ثم تُرفع وتُغطى بفوطة نظيفة.

ـ لتحضير القشطة: يُذاب النشا في قليل من الحليب البارد.

ـ يُسخن باقي الحليب مع السكر ثم يُضاف خليط النشا مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.

ـ تُضاف الفانيليا والقشطة وتُقلب جيدًا، ثم تُترك لتبرد.

ـ الحشو والتقديم: تُحشى كل قطعة قطايف بملعقة من القشطة.

ـ تُغلق على شكل نصف دائرة بالضغط على الأطراف.

ـ يمكن تقديمها طازجة دون قلي، أو قليها في زيت ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، ثم تُغمس في الشربات البارد.

نصائح الشيف نادية السيد لنجاح الوصفة

ـ لا تُقلب القطايف أثناء التسوية.

ـ غطي الأقراص فور خروجها حتى لا تجف.

ـ يجب أن يكون الشربات باردًا عند غمس القطايف الساخنة.

ـ يمكن تزيينها بالفستق أو جوز الهند.

القيمة الغذائية للقطايف بالقشطة

تحتوي القطايف على نسبة جيدة من الكربوهيدرات والسكريات، لذلك يُفضل تناولها باعتدال، خاصة لمرضى السكري أو متبعي الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات.