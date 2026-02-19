نجيب ساويرس: وجع الخذلان أقسى من خسارة الملايين.. والناكر للجميل لا أعاتبه بل أنساه

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن خسارة الأشخاص المقربين تمثل لديه ألمًا يفوق أي خسارة مالية، مشددًا على أن المال يمكن تعويضه، أما خيبة الأمل فيمن وثق بهم فتبقى أثرها أعمق وأصعب.

الاستيلاء على حقوق لم تكن لهم

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة قناة النهار، أنه مرّ بتجارب دعم فيها أشخاصًا وساندهم في أوقات صعبة، لكنه فوجئ لاحقًا ببعضهم ينكر ما قُدم له، بل ووصل الأمر لدى البعض إلى الكذب أو الإساءة أو حتى الاستيلاء على حقوق لم تكن لهم.

وأشار ساويرس إلى أن أكثر ما يؤلمه ليس الخسارة المادية بحد ذاتها، بل الشعور بالخيانة ونكران الجميل من أشخاص اعتبرهم يومًا جزءًا من دائرته القريبة.

وفي المقابل، أكد أنه لا يزال يلتقي بأشخاص أوفياء يعترفون بالفضل ويحفظون المعروف، معتبرًا أن هؤلاء هم القيمة الحقيقية لأي علاقة إنسانية.

التجارب القاسية

وأوضح أن التجارب القاسية علمته ألا يقف طويلًا أمام مواقف الخذلان، مؤكدًا أنه لا يميل إلى العتاب أو المواجهة، بل يختار الاستمرار في طريقه وطيّ الصفحة.

واختتم حديثه بفلسفة واضحة في التعامل مع الماضي، مفادها أن الأفضل هو عدم التنقيب في الجراح القديمة، والتركيز بدلًا من ذلك على الحاضر والمستقبل.