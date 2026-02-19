قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتقبض 1500 جنيه.. رابط التسجيل في منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوًّا دافئًا نهارًا باردا ليلا
تركيا تعلن المشاركة في قوات تحقيق الاستقرار في غزة
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 19-2-2026

سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة في السعودية مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 19-2-2026 بالتزامن مع اليوم الأول من شهر رمضان المعظم.

سعر الذهب في السعودية

وأظهر سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية؛ صعودا بقيمة 12 ريال سعودي مقارنة بما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

ارتفاع سعر الذهب بالسوق القطرية 5.24 % خلال الأسبوع الجاري

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث سجله متوسط جرام الذهب في السعودية نحو 527 ريال سعودي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 602.75 ريال سعودي .

وسجل سعر عيار 22 نحو 552.5 ريال سعودي.

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 527.25 ريال سعودي.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 452 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 351.5 ريال سعودي.

ووصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 301.25 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 18.746 ألف ريال سعودي.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4219 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4999 دولار .

