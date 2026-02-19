سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 19-2-2026

ارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة في السعودية مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 19-2-2026 بالتزامن مع اليوم الأول من شهر رمضان المعظم.

سعر الذهب في السعودية

وأظهر سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية؛ صعودا بقيمة 12 ريال سعودي مقارنة بما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث سجله متوسط جرام الذهب في السعودية نحو 527 ريال سعودي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 602.75 ريال سعودي .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 22 نحو 552.5 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 527.25 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 452 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 351.5 ريال سعودي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 301.25 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 18.746 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4219 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4999 دولار .