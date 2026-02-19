ارتفاع محدود في منتصف التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تحركًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأوقية عالميًا، والتي تواصل التداول بالقرب من مستويات مرتفعة، ما انعكس على تسعير الأعيرة داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر في منتصف التعاملات:

الذهب عيار 24

بيع: 7606 جنيهات

شراء: 7550 جنيهًا

الذهب عيار 21

بيع: 6655 جنيهًا

شراء: 6606 جنيهات

الذهب عيار 18

بيع: 5704 جنيهات

شراء: 5662 جنيهًا

الذهب عيار 14

بيع: 4436 جنيهًا

شراء: 4404 جنيهات

سعر الجنيه الذهب: 53242 جنيهًا

وسجلت الأوقية عالميًا نحو 4990 دولارًا، ما يدعم استمرار التداول عند مستويات مرتفعة محليًا، في ظل ترقب المستثمرين لأي مستجدات تتعلق بالسياسة النقدية الأميركية وتحركات الدولار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8% إلى 5018.3 دولار للأونصة، فيما استقر سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر مسجلاً 5007 دولارات للأونصة.

ويأتي هذا التحرك في الأسعار في ظل حالة من التذبذب المحدود التي تسيطر على سوق الذهب، حيث يتحرك المعدن الأصفر بين تأثيرات السوق العالمية وحركة العرض والطلب داخل السوق المحلية، مع استمرار ترقب المتعاملين لأي تغيرات قد تدفع الأسعار للصعود أو التراجع خلال الساعات المقبلة.



