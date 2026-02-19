قدمت الشيف بسنت خطاب طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة في كل منزل.

وقالت خلال لقائها ببرنامج مطبخ أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد تقديم بسنت نور الدين وشريف بديع: «أول خطوة بننظف الكبد والقوانص كويس جدًا بالخل والليمون ونشطفهم، وبعدها نقطعهم قطع متوسطة. في حلة على النار بنحط ملعقة كبيرة سمن أو زيت حسب الرغبة، ونشوح بصلة مفرومة ناعم لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح. بعد كده نضيف ملعقة صغيرة ثوم مفروم ونقلب ثواني بس علشان ما يتحرقش.

وتابعت قائلة: «بننزل بالكبد والقوانص ونقلب على نار عالية لحد ما يتغير لونها، ونتبل بملح وفلفل أسود ورشة بهارات وربع ملعقة قرفة حسب الرغبة. ممكن نضيف فلفل ألوان مكعبات لو حبين طعم أغنى، بعد ما تستوي نص تسوية، نضيف كوبين رز مغسول ومتصفي ونقلبه دقيقة مع الخلطة علشان يتشرب الطعم. بعدها نحط مرقة ساخنة أو ماء مغلي بارتفاع سنتي فوق الرز، نغطي الحلة ونسيبه على نار هادية حوالي 15 دقيقة».

واختتمت بسنت خطاب: «أول ما يستوي، نقلبه بالشوكة بهدوء ونسيبه يرتاح خمس دقايق قبل التقديم. هيطلع معاكم أرز مفلفل وطعمه رائع، مناسب لعزومات رمضان أو الغدا السريع».