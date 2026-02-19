قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه
الزمالك يرفض معاقبة حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد
دينا أبو الخير: تحضير الزوجة لـ الإفطار في رمضان تنال به الأجر والثواب
التنمية المحلية: تطوير الأراضي العامة غير المستغلة لتلبية احتياجات الأطفال والشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة

الشيف بسنت خطاب
الشيف بسنت خطاب
البهى عمرو

قدمت الشيف بسنت خطاب طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة في كل منزل.

وقالت خلال لقائها ببرنامج مطبخ أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد تقديم بسنت نور الدين وشريف بديع: «أول خطوة بننظف الكبد والقوانص كويس جدًا بالخل والليمون ونشطفهم، وبعدها نقطعهم قطع متوسطة. في حلة على النار بنحط ملعقة كبيرة سمن أو زيت حسب الرغبة، ونشوح بصلة مفرومة ناعم لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح. بعد كده نضيف ملعقة صغيرة ثوم مفروم ونقلب ثواني بس علشان ما يتحرقش.

وتابعت قائلة: «بننزل بالكبد والقوانص ونقلب على نار عالية لحد ما يتغير لونها، ونتبل بملح وفلفل أسود ورشة بهارات وربع ملعقة قرفة حسب الرغبة. ممكن نضيف فلفل ألوان مكعبات لو حبين طعم أغنى، بعد ما تستوي نص تسوية، نضيف كوبين رز مغسول ومتصفي ونقلبه دقيقة مع الخلطة علشان يتشرب الطعم. بعدها نحط مرقة ساخنة أو ماء مغلي بارتفاع سنتي فوق الرز، نغطي الحلة ونسيبه على نار هادية حوالي 15 دقيقة».

واختتمت بسنت خطاب: «أول ما يستوي، نقلبه بالشوكة بهدوء ونسيبه يرتاح خمس دقايق قبل التقديم. هيطلع معاكم أرز مفلفل وطعمه رائع، مناسب لعزومات رمضان أو الغدا السريع».

الأرز بالكبد الشيف بسنت خطاب صدى البلد قناة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

الأهلي يصرف منحة رمضان لـ العاملين بجميع الفروع

محمد صلاح

ليفربول يشترط 55 مليون جنيه إسترليني لرحيل صلاح

كريم أحمد

الظهور الأول لنجم ليفربول مع منتخب الشباب مواليد 2007

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد