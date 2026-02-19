كيف وافقت عبلة كامل على المشاركة في أحد الإعلانات؟

على مدار الساعات الماضية، تصدر الإعلان الذي ظهرت فيه الفنانة القديرة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر من القائمين على الإعلان، أن الفنانة القديرة عبلة كامل طلبت قبل التصوير معرفة كل ما يتعلق بظهورها والمغزي من الإعلان، والشكل الذي سيقدم به والرسالة التي يقوم بتقديمها.

وكشف المصدر، أن وجود المخرج محمد شاكر خضير سهل الأمر في التعاقد مع الفنانة عبلة كامل، حيث أنها من المتابعين لمسلسله جراند أوتيل، كما كانت تربطها علاقة زمالة بوالده الراحل، كما أبدت الفنانة عبلة كامل ترحيبها بظهور منة شلبي وياسمين عبد العزيز في الإعلان خاصة وأنهم قدما معها أعمال سابقة في بداية مشوارهم الفني.

كما كشف المصدر، عن الفنان محمد منير كان سعيدا بمشاركة أمير عيد معه في الإعلان، مؤكدا أن التصوير كان في منزل الكينج في أسوان، وحرص على استضافة فريق عمل الإعلان بعد الانتهاء من التصوير والتوقيع على جيتار أمير عيد.