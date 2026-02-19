قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كيف وافقت عبلة كامل على المشاركة في أحد الإعلانات؟

عبلة كامل
عبلة كامل
قسم الفن

على مدار الساعات الماضية، تصدر الإعلان الذي ظهرت فيه الفنانة القديرة عبلة كامل مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكشف مصدر من القائمين على الإعلان، أن الفنانة القديرة عبلة كامل طلبت قبل التصوير معرفة كل ما يتعلق بظهورها والمغزي من الإعلان، والشكل الذي سيقدم به والرسالة التي يقوم بتقديمها.

 

وكشف المصدر، أن وجود المخرج محمد شاكر خضير سهل الأمر في التعاقد مع الفنانة عبلة كامل، حيث أنها من المتابعين لمسلسله جراند أوتيل، كما كانت تربطها علاقة زمالة بوالده الراحل، كما أبدت الفنانة عبلة كامل ترحيبها بظهور منة شلبي وياسمين عبد العزيز في الإعلان خاصة وأنهم قدما معها أعمال سابقة في بداية مشوارهم الفني. 

كما كشف المصدر، عن الفنان محمد منير كان سعيدا بمشاركة أمير عيد معه في الإعلان، مؤكدا أن التصوير كان في منزل الكينج في أسوان، وحرص على استضافة فريق عمل الإعلان بعد الانتهاء من التصوير والتوقيع على جيتار أمير عيد. 

عبلة كامل منة شلبي محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ترشيحاتنا

الفرنسي إيريك سيكو شيل

إيريك سيكو شيل يرفع سقف طلباته لتجديد عقده مع منتخب نيجيريا

السنغالي حبيب بياي

تفاصيل عقد السنغالي حبيب بياي لتدريب مارسيليا الفرنسي

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور في مرمى العنصرية.. 20 واقعة منذ 2018 وحُكم تاريخي يهز الكرة الإسبانية

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد