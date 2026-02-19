إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية على مدار اليومين العاشر و الحادي عشر بالمرحلة الثانية من الموجة ٢٨ أسفرت عن إزالة (٦٤) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبالمتغيرات المكانية بمساحة (٣٤٠٥) متراً و (٨) قيراطاً و(٢٩) سهماً.

أضاف محافظ الشرقية انه تم إزالة (٤) حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري»، بمساحة (١٢٥) متراً، بمركز (الزقازيق) وإزالة (١٠) حالات تعدي على أراضي خاصة بالأهالي، بمساحة (٨) قيراطاً و (٢٩) سهماً، بمراكز (الابراهمية – بلبيس- فاقوس).

كما أسفرت الحملة عن إزالة (٥٠) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ( ٣٢٨٠) متراً.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.