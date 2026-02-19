عمالقة البريميرليج.. أبرز 10 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث المشاركات

منذ انطلاقه عام 1992 شهد الدوري الإنجليزي الممتاز أداء استثنائيا من نخبة اللاعبين الذين أظهروا ثباتا مذهلاً في المشاركات ودليلا على التحمل والتفاني في مشوارهم الكروي، رغم التغيرات التكتيكية والبدنية المستمرة.

جاريث باري وميلنر.. رموز الاستمرارية

يتصدر جاريث باري قائمة الأكثر مشاركة في البريميرليج برصيد 653 مباراة بعد مسيرة حافلة مع أندية أستون فيلا ومانشستر سيتي وإيفرتون وووست بروميتش ألبيون.

واستطاع جيمس ميلنر لاعب ليفربول السابق معادلة الرقم القياسي نفسه بعد أن خاض 653 مباراة مع أندية ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول وبرايتون وهوف ألبيون.

قائمة أبرز 10 لاعبين من حيث المشاركات

جاريث باري – 653 مباراة (متقاعد)

جيمس ميلنر – 653 مباراة (نشط)

ريان جيجز – 632 مباراة مع مانشستر يونايتد (متقاعد)

فرانك لامبارد – 609 مباراة مع وست هام وتشيلسي (متقاعد)

ديفيد جيمس – 572 مباراة (متقاعد)

جاري سبيد – 535 مباراة (متقاعد)

إميل هيسكي – 516 مباراة (متقاعد)

مارك شوارزر – 514 مباراة (متقاعد)

جيمي كاراجر – 508 مباراة مع ليفربول (متقاعد)

فيل نيفيل – 505 مباراة مع مانشستر يونايتد وإيفرتون (متقاعد)

هذه القائمة تؤكد أن الاستمرارية والالتزام الذهني والبدني هي عوامل أساسية لصنع أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز حيث ترك هؤلاء اللاعبين بصمة لا تمحى في تاريخ البريميرليج.