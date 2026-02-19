قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عمالقة البريميرليج.. أبرز 10 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث المشاركات

جاريث باري وميلنر
جاريث باري وميلنر

منذ انطلاقه عام 1992 شهد الدوري الإنجليزي الممتاز أداء استثنائيا من نخبة اللاعبين الذين أظهروا ثباتا مذهلاً في المشاركات ودليلا على التحمل والتفاني في مشوارهم الكروي، رغم التغيرات التكتيكية والبدنية المستمرة.

جاريث باري وميلنر.. رموز الاستمرارية

يتصدر جاريث باري قائمة الأكثر مشاركة في البريميرليج برصيد 653 مباراة بعد مسيرة حافلة مع أندية أستون فيلا ومانشستر سيتي وإيفرتون وووست بروميتش ألبيون.

واستطاع جيمس ميلنر لاعب ليفربول السابق معادلة الرقم القياسي نفسه بعد أن خاض 653 مباراة مع أندية ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول وبرايتون وهوف ألبيون.

قائمة أبرز 10 لاعبين من حيث المشاركات

جاريث باري – 653 مباراة (متقاعد)

جيمس ميلنر – 653 مباراة (نشط)

ريان جيجز – 632 مباراة مع مانشستر يونايتد (متقاعد)

فرانك لامبارد – 609 مباراة مع وست هام وتشيلسي (متقاعد)

ديفيد جيمس – 572 مباراة (متقاعد)

جاري سبيد – 535 مباراة (متقاعد)

إميل هيسكي – 516 مباراة (متقاعد)

مارك شوارزر – 514 مباراة (متقاعد)

جيمي كاراجر – 508 مباراة مع ليفربول (متقاعد)

فيل نيفيل – 505 مباراة مع مانشستر يونايتد وإيفرتون (متقاعد)

هذه القائمة تؤكد أن الاستمرارية والالتزام الذهني والبدني هي عوامل أساسية لصنع أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز حيث ترك هؤلاء اللاعبين بصمة لا تمحى في تاريخ البريميرليج.

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

لافروف

لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران

الخطيب

الخطيب وحسن شحاتة يدعمان مشروع الدولة في الساحل الشرقي

النادي الأهلي

الأهلي يصرف منحة رمضان لـ العاملين بجميع الفروع

محمد صلاح

ليفربول يشترط 55 مليون جنيه إسترليني لرحيل صلاح

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

