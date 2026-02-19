قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

واصل الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس، مسجلًا تحركات جديدة داخل عدد من البنوك، في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف وترقب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على مسار العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وسجل سعر الدولار في مصر مع نهاية تعاملات اليوم نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع كمتوسط تداول داخل القطاع المصرفي.

وقد جاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري

47.54 جنيه للشراء

47.64 جنيه للبيع

بنك مصر

47.54 جنيه للشراء

47.64 جنيه للبيع

بنك القاهرة

47.54 جنيه للشراء

47.64 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB

47.55 جنيه للشراء

47.65 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

47.54 جنيه للشراء

47.64 جنيه للبيع

بنك نكست

47.40 جنيه للشراء

47.50 جنيه للبيع

بنك البركة

47.50 جنيه للشراء

47.60 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول

47.58 جنيه للشراء

47.68 جنيه للبيع

بنك أبوظبي الإسلامي

47.50 جنيه للشراء

47.60 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان

46.96 جنيه للشراء

47.06 جنيه للبيع



وسجل أعلى سعر للدولار اليوم داخل بنكي كريدي أجريكول والمصرف المتحد عند 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار داخل بنكي التعمير والإسكان والقاهرة عند 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع.



