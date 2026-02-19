قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
أنهينا 8 حروب والتاسعة قادمة.. ترامب: نسعى لتحقيق السلام في المنطقة
كرامات.. تامر شلتوت يقدم برنامج ديني عن أولياء الله الصالحين في رمضان
بوتين: لن نقبل الحصار النفطي الأمريكي ضد كوبا
ما مقدار زكاة الفطر هذا العام 1447هـ؟.. أمين الفتوى يجيب
لقاء الخميسي تكشف تفاصيل صادمة عن زواجها: عبد المنصف لم يخطئ طوال 21 عاما
هل يجوز تسمية الأبناء بأسماء الله الحسنى؟.. د. أحمد عصام فرحات يحسم الجدل
هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي
واعظ بالأزهر يحذر من الرياء الذي يُحبط العمل ويذهب بالأجر
ديني

بث مباشر.. وصول وجبات إفطار الصائمين للجامع الأزهر في أول أيام رمضان

وجبات إفطار الصائمين في الجامع الأزهر
وجبات إفطار الصائمين في الجامع الأزهر
محمد شحتة

نشر موقع صدى البلد، بثا مباشرا على صفحته الرسمية على فيس بوك، لرصد استعدادات الجامع الأزهر لتقديم 10 آلاف وجبة إفطار صائم يوميا في شهر رمضان.

وجبات إفطار الصائمين في الجامع الأزهر

ويستقبل «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثالث على التوالي آلاف الطلاب الوافدين والمصريين وعابري السبيل، في الجامع الأزهر ضمن مبادرة إفطار صائم، والتي تستهدف توزيع أكثر من 10 آلاف وجبة متكاملة يوميًا، للصائمين في رحاب الجامع الأزهر.

تأتي المبادرة ضمن برنامج «إطعام» أحد البرامج التنموية المستدامة التي ينفذها البيت منذ إنشائه، بهدف دعم الفقراء والمساكين في جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن تنظيم الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر يجسد عالمية رسالة الأزهر الشريف، حيث يجتمع طلاب من أكثر من 120 دولة على مائدة واحدة، تجمعهم روح الأخوة والتسامح، في مشهد يعكس قيم التعايش والتراحم، إلى جانب اجتماعهم على ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم في أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

كما يشدد البيت على حرصه الكامل على تقديم وجبات صحية ومتوازنة يتم إعدادها وفق أعلى معايير الجودة من خلال فرق متخصصة، لضمان حصول الصائمين على وجبة غذائية متكاملة.

الجامع الأزهر بيت الزكاة والصدقات وجبات إفطار الصائمين إفطار الصائم مائدة إفطار الصائمين في الأزهر الطلاب الوافدين شهر رمضان

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

تويوتا راف 4 موديل 2026

أسعار تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

مميزات أمان يجب توافرها في سيارات 2026

مميزات أمان يجب توافرها في سيارات 2026.. تقنيات الركن والرؤية الأبرز

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

سكودا أوكتافيا A4 سيدان سعرها 250 ألف جنيه

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

