بث مباشر.. وصول وجبات إفطار الصائمين للجامع الأزهر في أول أيام رمضان

نشر موقع صدى البلد، بثا مباشرا على صفحته الرسمية على فيس بوك، لرصد استعدادات الجامع الأزهر لتقديم 10 آلاف وجبة إفطار صائم يوميا في شهر رمضان.

وجبات إفطار الصائمين في الجامع الأزهر

ويستقبل «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثالث على التوالي آلاف الطلاب الوافدين والمصريين وعابري السبيل، في الجامع الأزهر ضمن مبادرة إفطار صائم، والتي تستهدف توزيع أكثر من 10 آلاف وجبة متكاملة يوميًا، للصائمين في رحاب الجامع الأزهر.

تأتي المبادرة ضمن برنامج «إطعام» أحد البرامج التنموية المستدامة التي ينفذها البيت منذ إنشائه، بهدف دعم الفقراء والمساكين في جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن تنظيم الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر يجسد عالمية رسالة الأزهر الشريف، حيث يجتمع طلاب من أكثر من 120 دولة على مائدة واحدة، تجمعهم روح الأخوة والتسامح، في مشهد يعكس قيم التعايش والتراحم، إلى جانب اجتماعهم على ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم في أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

كما يشدد البيت على حرصه الكامل على تقديم وجبات صحية ومتوازنة يتم إعدادها وفق أعلى معايير الجودة من خلال فرق متخصصة، لضمان حصول الصائمين على وجبة غذائية متكاملة.