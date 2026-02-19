أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي

تعد القطايف من أشهر حلويات رمضان التى تقدم على مائدة الأسرة المصرية والعربية لذا ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة تحضيرها بمذاق احترافي.

نعرض لكم طريقة عمل القطايف بالقشطة من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير القطايف

قطايف

2 كوب حليب

4 معلقة كبيرة نشا

3 معلقة كبيرة سكر

علبة كريمة خفق صغيرة

معلقة صغيرة ماء ورد

للتزيين:

فستق أو سوداني

شربات

طريقة عمل القطايف بالقشطة

للحشوة القشطة:

يرفع اللبن والكريمة على النار ثم يضاف نشا وسكر وماء ورد مع استمرار التقليب حتى يثقل القوام ثم تترك حتى تبرد

يغلق جزء من القطايف ثم تحشى بحشوة القشطة

وزينيها بالفستق أو للسوداني والشربات وتقدم باردة وبالهنا والشفا .