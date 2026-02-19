قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
ترامب: الأيام العشرة المقبلة تحسم أمر الاتفاق مع إيران
ترامب: حماس تعهدت لي بتسليم سلاحها.. ودول أسهمت بنحو 7 مليارات دولار لدعم غزة
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم

يارا أمين

أثارت الفنانة شهيرة حالة من الجدل بعد تعليقها على أحد البرامج الدينية المعروضة عبر شاشة قناة النهار، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت شهيرة أنها تابعت حلقة من برنامج “أبو الحسنين”، الذي تقدمه الداعية نورهان الشيخ، مشيدة بأسلوبها الهادئ وطريقتها المرتبة في الطرح، مؤكدة أنها تابعتها أكثر من مرة وأُعجبت بها.

غير أن الفنانة أشارت إلى تحفظها على عبارة وردت خلال الحلقة أثناء الحديث عن آل البيت، حيث قالت الداعية إن “حب آل البيت مُقدّم على قراءة القرآن”، وهو ما اعتبرته شهيرة أمرًا لم يتقبله عقلها أو قلبها.

وأكدت شهيرة في منشورها أن حب آل البيت جزء من الإيمان، ويحمل الخير والبركة كما قال العلماء، لكنها شددت على أن حب قراءة كلام الله يجب أن يكون في المقدمة، معربة عن أمنيتها بأن تراجع الداعية هذه المقولة، ومؤكدة في الوقت ذاته احترامها وتقديرها لها

الفنانة شهيرة قناة النهار فيسبوك برنامج "أبو الحسنين" الداعية نورهان الشيخ قراءة القرآن

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

عمرو الليثي في برنامج إنسان تاني: طمن قلبك في رمضان وتوجه إلى الله

نوران ماجد تهدد ماجد المصري بالقتل في أولى حلقات أولاد الراعي

بعد عرض الحلقة الأولى.. مواعيد مسلسل على قد الحب

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

