شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم

أثارت الفنانة شهيرة حالة من الجدل بعد تعليقها على أحد البرامج الدينية المعروضة عبر شاشة قناة النهار، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت شهيرة أنها تابعت حلقة من برنامج “أبو الحسنين”، الذي تقدمه الداعية نورهان الشيخ، مشيدة بأسلوبها الهادئ وطريقتها المرتبة في الطرح، مؤكدة أنها تابعتها أكثر من مرة وأُعجبت بها.

غير أن الفنانة أشارت إلى تحفظها على عبارة وردت خلال الحلقة أثناء الحديث عن آل البيت، حيث قالت الداعية إن “حب آل البيت مُقدّم على قراءة القرآن”، وهو ما اعتبرته شهيرة أمرًا لم يتقبله عقلها أو قلبها.

وأكدت شهيرة في منشورها أن حب آل البيت جزء من الإيمان، ويحمل الخير والبركة كما قال العلماء، لكنها شددت على أن حب قراءة كلام الله يجب أن يكون في المقدمة، معربة عن أمنيتها بأن تراجع الداعية هذه المقولة، ومؤكدة في الوقت ذاته احترامها وتقديرها لها