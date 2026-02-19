قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن المشاركة في قوات تحقيق الاستقرار في غزة
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدام عربي في ربع النهائي.. موعد مباراة النصر والوصل بدوري أبطال آسيا 2

النصر السعودي
النصر السعودي
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء الخميس، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة، وفي مقدمتها النصر السعودي والوصل الإماراتي، في مواجهة عربية مرتقبة.

النصر يعبر أركاداج بثنائية نظيفة

حجز النصر مقعده في ربع النهائي بعد إقصاء فريق أركاداج التركمنستاني، محققًا الفوز بنتيجة (2-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتصر بهدف دون رد في كل مواجهة.

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتيبة “العالمي” بثبات نحو الدور المقبل، ليواصل الفريق مشواره بثقة في البطولة القارية.

مواعيد مباراتي الذهاب والإياب

حدد الاتحاد الآسيوي يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل موعدًا لمباراة الذهاب في الإمارات، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 10 من الشهر ذاته في السعودية، وتحديدًا على ملعب الأول بارك، معقل نادي النصر.

الوصل يقلب الطاولة على الزوراء

على الجانب الآخر، تأهل الوصل بعد مواجهة مثيرة أمام الزوراء العراقي، الذي يقوده المدرب المصري عماد النحاس.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزوراء (3-2)، قبل أن ينجح الوصل في قلب الطاولة خلال الإياب بفوز مثير (4-2)، ليتأهل بمجموع المباراتين (6-5)، ويضرب موعدًا مع النصر في الدور المقبل.

رونالدو يبحث عن أول لقب آسيوي

ويسعى كريستيانو رونالدو إلى قيادة النصر نحو التتويج باللقب القاري، وتحقيق أول بطولة آسيوية في تاريخه مع الفريق السعودي، في موسمه الثالث بقميص “العالمي”، وسط طموحات كبيرة من جماهير النادي بمواصلة المشوار حتى منصة التتويج.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحاد الآسيوي بطولة دوري أبطال آسيا 2 بطولة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا 2 دوري أبطال آسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

كوستانيان

الخارجية الأرمينية: فرص جديدة لربط آسيا الوسطى بأوروبا عبرنا

نتنياهو

نتنياهو يهدد إيران برد غير مسبوق حال مهاجمة إسرائيل

مسعد بولس

مسعد بولس: الحل العسكري لن ينجح في السودان

بالصور

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد