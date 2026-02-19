صدام عربي في ربع النهائي.. موعد مباراة النصر والوصل بدوري أبطال آسيا 2

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء الخميس، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة، وفي مقدمتها النصر السعودي والوصل الإماراتي، في مواجهة عربية مرتقبة.

النصر يعبر أركاداج بثنائية نظيفة

حجز النصر مقعده في ربع النهائي بعد إقصاء فريق أركاداج التركمنستاني، محققًا الفوز بنتيجة (2-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتصر بهدف دون رد في كل مواجهة.

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتيبة “العالمي” بثبات نحو الدور المقبل، ليواصل الفريق مشواره بثقة في البطولة القارية.

مواعيد مباراتي الذهاب والإياب

حدد الاتحاد الآسيوي يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل موعدًا لمباراة الذهاب في الإمارات، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 10 من الشهر ذاته في السعودية، وتحديدًا على ملعب الأول بارك، معقل نادي النصر.

الوصل يقلب الطاولة على الزوراء

على الجانب الآخر، تأهل الوصل بعد مواجهة مثيرة أمام الزوراء العراقي، الذي يقوده المدرب المصري عماد النحاس.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزوراء (3-2)، قبل أن ينجح الوصل في قلب الطاولة خلال الإياب بفوز مثير (4-2)، ليتأهل بمجموع المباراتين (6-5)، ويضرب موعدًا مع النصر في الدور المقبل.

رونالدو يبحث عن أول لقب آسيوي

ويسعى كريستيانو رونالدو إلى قيادة النصر نحو التتويج باللقب القاري، وتحقيق أول بطولة آسيوية في تاريخه مع الفريق السعودي، في موسمه الثالث بقميص “العالمي”، وسط طموحات كبيرة من جماهير النادي بمواصلة المشوار حتى منصة التتويج.