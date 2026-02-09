قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
زينيت بطرسبرج الروسي يضم مهاجم النصر السعودي

مجدي سلامة

انضم المهاجم الكولومبي جون دوران، إلى فريق زينيت سانت بطرسبرج الروسي، على سبيل الإعارة قادمًا من فريق النصر السعودي اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع فنربخشة.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن دوران، انضم إلى النصر السعودي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، في يناير 2025 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 80 مليون دولار.

وقال نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ينضم إلينا المهاجم الكولومبي على سبيل الإعارة من النصر حتى نهاية موسم 2025/26".

انتقل جون دوران إلى فنربخشة على سبيل الإعارة من النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من تسجيله 12 هدفًا في 18 مباراة مع الفريق السعودي.

وسجل خمسة أهداف في 18 مباراة مع النادي التركي، وفاز معه بكأس السوبر التركي.

يحتل فريق زينيت المركز الثاني في الدوري الروسي برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر كراسنودار.

