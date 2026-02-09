زينيت بطرسبرج الروسي يضم مهاجم النصر السعودي

انضم المهاجم الكولومبي جون دوران، إلى فريق زينيت سانت بطرسبرج الروسي، على سبيل الإعارة قادمًا من فريق النصر السعودي اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع فنربخشة.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن دوران، انضم إلى النصر السعودي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، في يناير 2025 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 80 مليون دولار.

وقال نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ينضم إلينا المهاجم الكولومبي على سبيل الإعارة من النصر حتى نهاية موسم 2025/26".

انتقل جون دوران إلى فنربخشة على سبيل الإعارة من النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من تسجيله 12 هدفًا في 18 مباراة مع الفريق السعودي.

وسجل خمسة أهداف في 18 مباراة مع النادي التركي، وفاز معه بكأس السوبر التركي.

يحتل فريق زينيت المركز الثاني في الدوري الروسي برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر كراسنودار.