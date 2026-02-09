جيسوس يربط مستقبله بالنصر ببقاء رونالدو.. أزمة الإدارة تهدد الموسم

وضعت الأزمات الأخيرة في نادي النصر السعودي المتعلقة بطريقة إدارة النادي من قبل صندوق الاستثمارات العامة ونقص الاستثمار مقارنة بمنافسه التقليدي الهلال مستقبل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في يد مواطنه كريستيانو رونالد وقائد الفريق خاصة مع التكهنات حول احتمال رحيل النجم البرتغالي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وغاب رونالدو عن آخر مباراتين للنصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، أمام الرياض واتحاد جدة، ما زاد من حالة الغموض حول مستقبل الفريق وإدارة النادي.

جيسوس يشترط بقاء رونالدو لتجديد عقده

وفقًا لتقرير جريدة «الرياضية» السعودية رهن جيسوس تجديد عقده مع النصر الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ببقاء كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق.

وأكدت المصادر أن المدرب لن يبدأ أي مفاوضات حول عقده الجديد قبل معرفة مستقبل «الدون»، مشيرة إلى أن التجديد في الظروف الحالية يبدو صعبًا خاصة مع صعوبة تلبية طلباته الفنية، والتي تضمنت التعاقد مع لاعبين محددين منذ يناير الماضي، ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

ماذا قدم النصر تحت قيادة جيسوس؟

تولى جيسوس تدريب النصر في الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 30 مباراة، فاز في 24 مواجهة، وتعادل في لقاء واحد، وتعرض ل 5 هزائم، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، ما يعكس نجاحه النسبي على أرض الملعب رغم الضغوط الإدارية الخارجة عن الملعب.