قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيسوس يربط مستقبله بالنصر ببقاء رونالدو.. أزمة الإدارة تهدد الموسم

جورجي جيسوس وكريستيانو
جورجي جيسوس وكريستيانو
منتصر الرفاعي

وضعت الأزمات الأخيرة في نادي النصر السعودي المتعلقة بطريقة إدارة النادي من قبل صندوق الاستثمارات العامة ونقص الاستثمار مقارنة بمنافسه التقليدي الهلال مستقبل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في يد مواطنه كريستيانو رونالد وقائد الفريق خاصة مع التكهنات حول احتمال رحيل النجم البرتغالي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وغاب رونالدو عن آخر مباراتين للنصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، أمام الرياض واتحاد جدة، ما زاد من حالة الغموض حول مستقبل الفريق وإدارة النادي.

جيسوس يشترط بقاء رونالدو لتجديد عقده

وفقًا لتقرير جريدة «الرياضية» السعودية رهن جيسوس تجديد عقده مع النصر الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ببقاء كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق.

وأكدت المصادر أن المدرب لن يبدأ أي مفاوضات حول عقده الجديد قبل معرفة مستقبل «الدون»، مشيرة إلى أن التجديد في الظروف الحالية يبدو صعبًا خاصة مع صعوبة تلبية طلباته الفنية، والتي تضمنت التعاقد مع لاعبين محددين منذ يناير الماضي، ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

ماذا قدم النصر تحت قيادة جيسوس؟

تولى جيسوس تدريب النصر في الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 30 مباراة، فاز في 24 مواجهة، وتعادل في لقاء واحد، وتعرض ل 5 هزائم، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، ما يعكس نجاحه النسبي على أرض الملعب رغم الضغوط الإدارية الخارجة عن الملعب.

كريستيانو رونالد نادي النصر السعودي جورجي جيسوس الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

الفضاء

انفجار قمري غير مسبوق.. هل يشهد العالم أعنف اصطدام فلكي في ديسمبر 2032؟

استخدام أحدث الهواتف الذكية فى الفضاء

من الأرض للمدار.. ناسا تفتح أبواب الفضاء أمام الهواتف الذكية| إيه الحكاية؟

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد