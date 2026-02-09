قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة وسعر اقتصادي.. Samsung تفاجئ الأسواق بهاتف هاتف Galaxy F70e 5G

هاتف Galaxy F70e 5G
هاتف Galaxy F70e 5G
لمياء الياسين

أعلنت سامسونج رسميًا عن هاتف Galaxy F70e 5G في الهند، مضيفةً بذلك هاتفًا جديدًا إلى تشكيلتها الاقتصادية بمواصفات ممتازة تناسب فئتها السعرية. ويتميز الجهاز أيضًا بتصميم أنيق وعمر بطارية طويل.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي F70e

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي F70e

يتميز هاتف Galaxy F70e بشاشة LCD كبيرة مقاس 6.7 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 800 شمعة. 

أما الجهة الخلفية، فتتميز بغطاء من الجلد النباتي يضفي عليها لمسة فاخرة. ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت. ويأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 16 مع واجهة One UI 8، مع وعد بستة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل.

إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي F70e
يعمل هاتف Galaxy F70e ببطارية ضخمة سعتها 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 25 واط. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما يضمّ الجزء الأمامي كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى: واي فاي ثنائي النطاق، وبلوتوث 5.4، ودعم شريحتين SIM، وماسح بصمة الإصبع، وKnox Vault، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار.

أعلنت شركة سامسونج  عن إطلاق هاتف Galaxy F70e 5G في السوق الهندية بسعر يبدأ من 12,499 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 13,999 روبية هندية. 

ويتوفر الهاتف الجديد ذو السعر المناسب للشراء بلونين، هما الأزرق  والأخضر ومن المتوقع إطلاق  الهاتف من 17 فبراير 2026. 

هاتف ذكي شحن الهاتف هاتف Galaxy F70e عمر بطارية طويل شاشة LCD نظام تشغيل Android 16 السوق الهندية

