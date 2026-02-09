ببطارية ضخمة وسعر اقتصادي.. Samsung تفاجئ الأسواق بهاتف هاتف Galaxy F70e 5G

أعلنت سامسونج رسميًا عن هاتف Galaxy F70e 5G في الهند، مضيفةً بذلك هاتفًا جديدًا إلى تشكيلتها الاقتصادية بمواصفات ممتازة تناسب فئتها السعرية. ويتميز الجهاز أيضًا بتصميم أنيق وعمر بطارية طويل.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي F70e

يتميز هاتف Galaxy F70e بشاشة LCD كبيرة مقاس 6.7 بوصة بدقة HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 800 شمعة.

أما الجهة الخلفية، فتتميز بغطاء من الجلد النباتي يضفي عليها لمسة فاخرة. ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت. ويأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 16 مع واجهة One UI 8، مع وعد بستة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل.

إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي F70e

يعمل هاتف Galaxy F70e ببطارية ضخمة سعتها 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 25 واط. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما يضمّ الجزء الأمامي كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى: واي فاي ثنائي النطاق، وبلوتوث 5.4، ودعم شريحتين SIM، وماسح بصمة الإصبع، وKnox Vault، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وتصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار.

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتف Galaxy F70e 5G في السوق الهندية بسعر يبدأ من 12,499 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 13,999 روبية هندية.

ويتوفر الهاتف الجديد ذو السعر المناسب للشراء بلونين، هما الأزرق والأخضر ومن المتوقع إطلاق الهاتف من 17 فبراير 2026.