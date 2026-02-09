قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة عصابات النصب وسرقة الحسابات

عبد الرحمن سرحان

قدمت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن ظاهرة عصابات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تنتحل صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك والمؤسسات المالية.

وأوضح الطلب أن هذه العصابات تستهدف المواطنين عبر مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية، مدعية تحديث البيانات أو تأمين الحسابات البنكية، مما أدى إلى استيلاء الجناة على أموال عدد كبير من المواطنين، خصوصًا كبار السن الذين يُعدّون الفئة الأكثر استهدافًا.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال، أن ما تردد مؤخرًا عن تسريبات أو وصول غير مشروع لهذه العصابات إلى بيانات العملاء يثير مخاوف بشأن حماية المعلومات المصرفية وسرية بيانات المواطنين، داعية الحكومة إلى الشفافية التامة في توضيح الإجراءات المتخذة لضمان حماية هذه البيانات ومنع استغلالها.

وطالبت النائبة أسماء سعد الجمال، بتوضيح مدى صحة ما يُثار حول حصول العصابات على بيانات العملاء، وشرح الإجراءات الرقابية والتقنية التي يتخذها البنك المركزي والبنوك لحماية بيانات المواطنين، بالإضافة إلى تقييم حملات التوعية والأمنية المنفذة لمواجهة هذه الجرائم ومدى فاعليتها على أرض الواقع، فضلا عن إعلان أي خطط أو حلول إضافية للسيطرة على هذه العصابات والحد من توسعها، خاصة مع تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني.

وأشارت النائبة أسماء سعد الجمال إلى أن استمرار هذه الظاهرة يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين المالي ويقوّض الثقة في المنظومة المصرفية، مما يستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة، وتشديد الإجراءات القانونية والرقابية، إلى جانب تكثيف التوعية المجتمعية للحد من هذه الجرائم.

