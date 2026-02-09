أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية

أغلق متظاهرون من الحريديم، بعض الطرق الرئيسية في إسرائيل، اليوم الإثنين؛ احتجاجاً على اعتقال الشبان الذين لم يلتحقوا منهم بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى الإغلاق إلى توقف حركة المرور مؤقتا، فيما طالب المحتجون، السلطات في تل أبيب، بالإفراج عن المعتقلين، وفتح حوار حول التزامات الخدمة العسكرية للشبان الحريديم.

وفي وقت سابق، أقر الكنيست الإسرائيلي خلال جلسته العامة، مشروع قانون ميزانية الدولة للسنة المالية 2026 في قراءته الأولى، وذلك عقب تصويت داعم من الأحزاب الحريدية.

وأيَّد المقترح، نواب حزبي راية التوارة وشاس، في حين عارضه نواب من حزب أغودات يسرائيل، وهم إسحاق جولدكنوف، ويعقوب تسلر، ومئير بوروش.

وجاء إقرار مشروع القانون بأغلبية 62 عضوا بالكنيست، مقابل 55 معارضا، على أن يحال إلى لجنة المالية؛ لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب مشروع الميزانية، يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2026 نحو 811.74 مليار شيكل، وميزانية تنمية وحساب رأسمالي تقدر بحوالي 230.99 مليار شيكل.