رفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها برفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف..

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، تأجيل دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، بتهمة السب والقذف.

الفنانة عفاف شعيب كانت قد رفعت دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامي، بعد اتهامه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلال حديثه في إحدى البرامج التلفزيونية.

وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه، من المخرج محمد سامي.