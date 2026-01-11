محاكمة 74 متهما بـ«خلية التجمع»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد 11 يناير 2026، محاكمة 74 متهما في القضية رقم 12928 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 1992 وحى 16 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الرابع عشر وحتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه لجميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب..