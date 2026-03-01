صباح البلد يرصد حالة الطقس اليوم الأحد 1 مارس 2026

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد حالة الطقس،حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها اليوم الأحد 11 رمضان 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر في مختلف أنحاء الجمهورية.

الطقس خلال اليوم:

النهار: طقس بارد إلى مائل للبرودة في أغلب المناطق، مع طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد.

الليل: شديد البرودة ليلاً، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية، مع فرصة لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أماكن الأمطار:

سواحل الشمال الغربي: أمطار متوسطة.

السواحل الشمالية الشرقية: أمطار خفيفة إلى متوسطة.

القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري، ومدن القناة: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على فترات.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: الصغرى 10، العظمى 17.

الإسكندرية: الصغرى 12، العظمى 18.

المنيا: الصغرى 06، العظمى 19.

أسوان: الصغرى 10، العظمى 22.

شرم الشيخ: الصغرى 13، العظمى 22.

سيوة: الصغرى 05، العظمى 19.

نصائح الأرصاد:

ارتداء ملابس ثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

توخي الحذر من احتمالية تكون الصقيع في بعض المناطق.