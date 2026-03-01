حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

أثار توقع جديد متداول للخبيرة اللبنانية ليلي عبد اللطيف موجة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ربط مستخدمون بين حديث منسوب لها عن “توقف الدراسة وإلغاء الامتحانات في منتصف عام 2026” وبين إعلان إغلاق المدارس والجامعات مؤخرًا كإجراء احترازي.

وبحسب ما جرى تداوله، زعم البعض أن خبيرة التوقعات أشارت إلى عام دراسي بلا امتحانات أو حضور طلاب، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة مع تصاعد الأحداث الإقليمية واتخاذ بعض الدول قرارات مؤقتة تتعلق بالعملية التعليمية.

في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن قرار تعليق الدراسة في إيران جاء في إطار تدابير أمنية مرتبطة بالظروف الحالية، دون أي إعلان رسمي بشأن إلغاء العام الدراسي أو الامتحانات بشكل كامل. كما شددت على أن ما ينشر بشأن توقف الدراسة في 2026 لا يستند إلى بيانات صادرة عن جهات تعليمية رسمية.

وقد سبق ليلى عبد اللطيف ونفت في أكثر من مناسبة صحة بعض التصريحات المنسوبة إليها عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن جزءًا من المقاطع المتداولة يتم اجتزاؤه أو إخراجه من سياقه.

ويظل القرار النهائي بشأن استمرار الدراسة أو تعديل نظام الامتحانات شأنًا سياديًا تحدده وزارات التعليم في كل دولة وفقًا لتطورات الأوضاع، بينما تتواصل دعوات رواد مواقع التواصل لتحري الدقة قبل تداول أي معلومات قد تثير البلبلة بين الطلاب وأسرهم.