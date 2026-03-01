قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
«الأوقاف»: مُبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة.. و749 قافلة دعوية بالمدارس خلال شهر رمضان
باكستان: إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات بمحيط القنصلية الأمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ريهام قدري

أثار توقع جديد متداول للخبيرة اللبنانية  ليلي عبد اللطيف موجة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ربط مستخدمون بين حديث منسوب لها عن “توقف الدراسة وإلغاء الامتحانات في منتصف عام 2026” وبين إعلان إغلاق المدارس والجامعات مؤخرًا كإجراء احترازي.

وبحسب ما جرى تداوله، زعم البعض أن خبيرة التوقعات أشارت إلى عام دراسي بلا امتحانات أو حضور طلاب، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة مع تصاعد الأحداث الإقليمية واتخاذ بعض الدول قرارات مؤقتة تتعلق بالعملية التعليمية.

في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن قرار تعليق الدراسة في إيران جاء في إطار تدابير أمنية مرتبطة بالظروف الحالية، دون أي إعلان رسمي بشأن إلغاء العام الدراسي أو الامتحانات بشكل كامل. كما شددت على أن ما ينشر بشأن توقف الدراسة في 2026 لا يستند إلى بيانات صادرة عن جهات تعليمية رسمية.

وقد سبق ليلى عبد اللطيف ونفت في أكثر من مناسبة صحة بعض التصريحات المنسوبة إليها عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن جزءًا من المقاطع المتداولة يتم اجتزاؤه أو إخراجه من سياقه.

ويظل القرار النهائي بشأن استمرار الدراسة أو تعديل نظام الامتحانات شأنًا سياديًا تحدده وزارات التعليم في كل دولة وفقًا لتطورات الأوضاع، بينما تتواصل دعوات رواد مواقع التواصل لتحري الدقة قبل تداول أي معلومات قد تثير البلبلة بين الطلاب وأسرهم.

