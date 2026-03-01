وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من جوردان غرليتش رادمان، وزير خارجية جمهورية كرواتيا، وذلك لبحث تطورات التصعيد العسكري الخطير في المنطقة.

أكد الوزير الكرواتي حرصه على الاستماع إلى رؤية مصر وتقييمها للأوضاع الخطيرة المتسارعة بالمنطقة، وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، وعلى ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به لخفض التصعيد، وباعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

وقد استعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصال مستجدات الموقف وتقييم مصر من التطورات، مؤكدا ضرورة خفض التصعيد و تغليب الحلول الدبلوماسية قبل خروج الأمر عن السيطرة، مشددا على خطورة الموقف وتداعياته الوخيمة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة، معربا عن أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع.

من جانبه، أعرب الوزير الكرواتي عن تقديره للجهود المصرية وأنهم يعولون على الدور القيادي الحكيم لمصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً اتفاقه بضرورة العمل على خفض التصعيد بالمنطقة.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الكرواتية والحرص المشترك على تعزيز أطر التعاون الثنائي ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين.