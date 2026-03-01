محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة تكثيف حملات رفع و إزالة الإشغالات والتعديات

شدد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، على ضرورة تكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات، وتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري .

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية ، شن حي أول المنتزة حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق استهدفت منطقتي السيوف وميامي وأسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات وكافة المخالفات وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام، والحد من تجاوزات أصحاب المحال التجارية على الأرصفة وحرم الطريق العام، وفتح الشوارع أمام حركة المارة والسيارات بما يحقق السيولة المرورية، والتحفظ على 200 حالة إشغال متنوع ، و مبلغ 33 ألف جنيه غرامات فورية من المنشآت المخالفة، غلق وتشميع 5 كافيهات نظرا لوجود إشغالات صارخة وإدارة نشاط بدون ترخيص

ووجه حي وسط، حملة لشوارع الغرفة التجارية والميناءالشرقية، وسعد وصفيه زغلول، وتم إزالة كافة التعديات وإشغالات المقاهي والباعةالجائلين، التي استحوذت على الأرصفة ومسارات المشاه، والتحفظ على 160 حالة إشغال تم إيداعها بشرطة المرافق .

وقام حى غرب، بحملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع منطقة راغب باشا، إذ تم إزالة كافة الإشغالات التعديات على الأرصفة والطريق العام، والتحفظ على 15 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات بقيمة 8 آلاف جنيه على منشآت مخالفة .