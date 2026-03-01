قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
السيسى يؤكد لسلطان عمان تضامن مصر الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية
مصر تقترب من استضافة كأس العالم 3×3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة
مسئول أممي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أول بعثة لحفظ السلام تشهد تطورًا مستمرًا
إسلام كمال يحذر من المربع الأسود بعد تصاعد التوترات الإقليمية
السنغال تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
عكاشة: مفاوضات جنيف كانت «عرض استسلام».. وهدف الحرب إسقاط نظام المرشد |فيديو
اليابان تتحرك دبلوماسيًا لحماية أمن الطاقة ومنع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي
وزير الخارجية الأردني لروبيو: المملكة ستتخذ الخطوات اللازمة والمتاحة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها
محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة تكثيف حملات رفع و إزالة الإشغالات والتعديات

إزالة التعديات بالإسكندرية
إزالة التعديات بالإسكندرية
أ ش أ

 شدد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، على ضرورة تكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات، وتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري .

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية ، شن حي أول المنتزة حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق استهدفت منطقتي السيوف وميامي وأسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات وكافة المخالفات وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام، والحد من تجاوزات أصحاب المحال التجارية على الأرصفة وحرم الطريق العام، وفتح الشوارع أمام حركة المارة والسيارات بما يحقق السيولة المرورية، والتحفظ على 200 حالة إشغال متنوع ، و مبلغ 33 ألف جنيه غرامات فورية من المنشآت المخالفة، غلق وتشميع 5 كافيهات نظرا لوجود إشغالات صارخة وإدارة نشاط بدون ترخيص

ووجه حي وسط، حملة لشوارع الغرفة التجارية والميناءالشرقية، وسعد وصفيه زغلول، وتم إزالة كافة التعديات وإشغالات المقاهي والباعةالجائلين، التي استحوذت على الأرصفة ومسارات المشاه، والتحفظ على 160 حالة إشغال تم إيداعها بشرطة المرافق .

وقام حى غرب، بحملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع منطقة راغب باشا، إذ تم إزالة كافة الإشغالات التعديات على الأرصفة والطريق العام، والتحفظ على 15 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات بقيمة 8 آلاف جنيه على منشآت مخالفة .

محافظ الإسكندرية أيمن عطية تكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري شرطة المرافق

