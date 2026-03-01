وزير العمل يفتتح المرحلة الثانية من تطوير المؤسسة الثقافية العمالية

افتتح الوزير حسن رداد، وزير العمل، مساء أمس السبت، المرحلة الثانية من تطوير المؤسسة الثقافية العمالية، والتي شملت تطوير فندق المؤسسة، وغرف الإقامة، وقاعات الاستقبال، وقاعة الاجتماعات، إلى جانب الافتتاح الرسمي لـ مسرح النصر بعد تطويره الشامل، ليعود من جديد منارةً للتوعية والتثقيف العمالي وبناء القدرات.

وجاء الافتتاح بحضور النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والسيد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بدعوة من السيد هشام فؤاد المشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية، وبمشاركة عدد من قيادات الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة.

وخلال الافتتاح، أكد وزير العمل أن الوزارة داعمة بكل قوة لأي مسار تطوير يخدم العمال، ويعزز التثقيف العمالي، ويرتقي بمستوى التدريب وبناء القدرات، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن الاستمرار في تطوير المؤسسة الثقافية العمالية يمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا في دعم الحركة العمالية والنقابية، واستعادة الدور الريادي للمؤسسات النقابية في بناء الوعي المجتمعي. وأضاف ان تحديث البنية التحتية والخدمات، وتحويل" المؤسسة"إلى مركز متكامل للتدريب والتثقيف والحوار الاجتماعي، ومنصة فاعلة لعقد المؤتمرات والفعاليات العمالية، يليق بتاريخها ودورها الوطني.