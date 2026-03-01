قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الرقابة المالية» تُكرّم الدكتور محمد فريد تقديرًا لفترة رئاسته للهيئة قبل توليه «الاستثمار»
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لإجراءات الدول العربية لصون أمنها وحماية شعوبها
الاتحاد القطري لكرة القدم يقرر تأجيل كافة البطولات حتى إشعار آخر
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
أخبار البلد

وزير العمل يفتتح المرحلة الثانية من تطوير المؤسسة الثقافية العمالية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

افتتح الوزير حسن رداد، وزير العمل، مساء أمس السبت، المرحلة الثانية من تطوير المؤسسة الثقافية العمالية، والتي شملت تطوير فندق المؤسسة، وغرف الإقامة، وقاعات الاستقبال، وقاعة الاجتماعات، إلى جانب الافتتاح الرسمي لـ مسرح النصر بعد تطويره الشامل، ليعود من جديد منارةً للتوعية والتثقيف العمالي وبناء القدرات.

وجاء الافتتاح بحضور النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والسيد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بدعوة من السيد هشام فؤاد المشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية، وبمشاركة عدد من قيادات الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة.

وخلال الافتتاح، أكد وزير العمل أن الوزارة داعمة بكل قوة لأي مسار تطوير يخدم العمال، ويعزز التثقيف العمالي، ويرتقي بمستوى التدريب وبناء القدرات، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن الاستمرار في تطوير المؤسسة الثقافية العمالية يمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا في دعم الحركة العمالية والنقابية، واستعادة الدور الريادي للمؤسسات النقابية في بناء الوعي المجتمعي.  وأضاف ان تحديث البنية التحتية والخدمات، وتحويل" المؤسسة"إلى مركز متكامل للتدريب والتثقيف والحوار الاجتماعي، ومنصة فاعلة لعقد المؤتمرات والفعاليات العمالية، يليق بتاريخها ودورها الوطني.

وزارة العمل وزير العمل المؤسسة الثقافية العمالية اتحاد العمال

