تجديد حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد 15 يوما على ذمة التحقيق
موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

قاد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات والتعديات المخالفة والباعة الجائلين لإستعادة الإنضباط لشوارع مدينة الزقازيق، حيث شملت الحملة مناطق (النجدة - القناطر التسعه – كفر الزقازيق – شارع الحمام – الحكماء – كوبري أم عثمان – الساحة الشعبية – الحلقة) بمشاركة معدات ولوادر الأجهزة التنفيذية بمركزي الزقازيق وههيا وحيي أول وثان الزقازيق، بحضور شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق ، وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا، وذلك في إطار تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق الإنضباط للشوارع وتوفير عبور آمن للمواطنين.

أمر نائب المحافظ برفع وإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين المفترشين بضائعهم على حرم الشوارع، حيث أسفرت تلك الحملة عن رفع وإزالة كافة الإستندات والموازين والفروشات والفترينات والتندات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة المارة والسيارات وإظهار الصورة الحضارية اللائقة أمام أهالي المدينة.

والتقى نائب المحافظ ببعض المواطنين بالشارع الذين عبروا عن سعادتهم عن تواجده بالشارع للتعرف على إحتياجاتهم ومشكلاتهم على الطبيعة، مشيدين بجهود الجهاز التنفيذي بالشرقية في القضاء على التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

 شدد نائب المحافظ على رئيس مركز الزقازيق وحيي أول وثان بتكثيف التواجد الميداني على مدار اليوم بالشوارع ، للتأكد من عدم عودة الإشغالات مره أخرى وإفتراش الباعة الجائلين ببضائعهم علي حرم الطريق، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تقديم كافه أوجه التعاون والدعم للمواطنين لتلبيه إحتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

أكد نائب المحافظ أن الشارع ملك للمواطن وأن تكثيف الحملات بشكل دورى بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتحقيق الإنضباط للشوارع والقضاء على ظاهرة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها.

الشرقية محافظ الشرقية لرفع كافة الاشغالات التعديات المخالفة مدينة الزقازيق

