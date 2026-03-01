حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

قاد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات والتعديات المخالفة والباعة الجائلين لإستعادة الإنضباط لشوارع مدينة الزقازيق، حيث شملت الحملة مناطق (النجدة - القناطر التسعه – كفر الزقازيق – شارع الحمام – الحكماء – كوبري أم عثمان – الساحة الشعبية – الحلقة) بمشاركة معدات ولوادر الأجهزة التنفيذية بمركزي الزقازيق وههيا وحيي أول وثان الزقازيق، بحضور شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق ، وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا، وذلك في إطار تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق الإنضباط للشوارع وتوفير عبور آمن للمواطنين.

أمر نائب المحافظ برفع وإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين المفترشين بضائعهم على حرم الشوارع، حيث أسفرت تلك الحملة عن رفع وإزالة كافة الإستندات والموازين والفروشات والفترينات والتندات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة المارة والسيارات وإظهار الصورة الحضارية اللائقة أمام أهالي المدينة.

والتقى نائب المحافظ ببعض المواطنين بالشارع الذين عبروا عن سعادتهم عن تواجده بالشارع للتعرف على إحتياجاتهم ومشكلاتهم على الطبيعة، مشيدين بجهود الجهاز التنفيذي بالشرقية في القضاء على التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

شدد نائب المحافظ على رئيس مركز الزقازيق وحيي أول وثان بتكثيف التواجد الميداني على مدار اليوم بالشوارع ، للتأكد من عدم عودة الإشغالات مره أخرى وإفتراش الباعة الجائلين ببضائعهم علي حرم الطريق، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تقديم كافه أوجه التعاون والدعم للمواطنين لتلبيه إحتياجاتهم وحل مشكلاتهم.

أكد نائب المحافظ أن الشارع ملك للمواطن وأن تكثيف الحملات بشكل دورى بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتحقيق الإنضباط للشوارع والقضاء على ظاهرة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها.