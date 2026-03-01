«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

أعلن التلفزيون الإيراني رسميًا مقتل علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن المرشد الأعلى توفي صباح السبت أثناء تأدية مهامه في مكتبه.

وكتب الإعلامي أحمد موسى في تغريدة له عبر حسابه على "إكس":

"بعد ساعات طويلة من الصمت والأكاذيب والنفي، التلفزيون الإيراني يعلن رسميًا مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، وإعلان الحداد 40 يومًا. ليه كل هذا التأخير؟ وليه كذبوا على الرأي العام؟ شيء غريب بصراحة."



وأعلنت الحكومة الإيرانية: الحداد العام في البلاد لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

وأكدت وكالة أنباء فارس أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وقبلها أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في غارات أمريكية إسرائيلية .

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أنها استهدفت مجمع طهران الذي يضم المرشد الأعلى لإيران.