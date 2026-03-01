قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

كريم عاطف

حسم الاتحاد الدولي للسيارات الجدل الدائر حول لوائح موسم 2026 من بطولة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بعدما توصل إلى اتفاق مع مصنعي المحركات والفرق المشاركة، أنهى حالة الترقب التي سبقت انطلاق الجولة الافتتاحية في ملبورن.

سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022

وتستعد فورمولا 1 للدخول في حقبة تنظيمية جديدة تعد الأكبر من نوعها منذ عقود، مع إدخال تغييرات جذرية على صعيد المحركات وهياكل السيارات، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية، هذه التعديلات تمثل تحولا استراتيجيا في فلسفة تصميم السيارات، بما يواكب تطلعات البطولة المستقبلية.

وكانت نسب ضغط المحركات محور نقاش مكثف خلال الأسابيع الماضية، بعد تداول تقارير تشير إلى إمكانية استغلال بعض الفرق لثغرات تقنية تمنح أفضلية في الأداء، وتركز الجدل حول مزاعم باستفادة فريق مرسيدس من خصائص التمدد الحراري لبعض المكونات لتحسين الكفاءة، ما أثار تكهنات بإمكانية تقديم احتجاجات رسمية عقب السباق الأسترالي.

لانس سترول في الفورمولا 1

من جانبها، أكدت مرسيدس أن أي تعديلات مقترحة على اللوائح لن تؤثر بشكل جوهري على أدائها أو استعداداتها للموسم الجديد، مشددة على التزامها الكامل بالقواعد المعتمدة.

الجولة الثانية من بطولة فورمولا 1 جدة لعام 2023

وأوضح الاتحاد الدولي، في بيان رسمي، أن المجلس العالمي لرياضة السيارات صادق بالإجماع على التعديلات الخاصة بلوائح 2026 عبر تصويت إلكتروني، ما يمنح الفرق رؤية تنظيمية واضحة قبل انطلاق الموسم المرتقب.

