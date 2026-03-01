فضل : أداء الأهلي لم يكن مقنعًا أمام زد ولم يرتقِ إلى مستوى المنافسة

أكد محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق النادي الأهلي لم يكن يستحق حصد النقاط الثلاث في مواجهته أمام نادي زد، بعدما انتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تعادل بطعم الخسارة للأهلي

وخطف الأهلي تعادلًا قاتلًا أمام زد في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ليكتفي بنقطة واحدة بدلًا من تحقيق فوز كان سيمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة على الصدارة. وأوضح فضل، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، أن الأداء العام للأحمر لم يكن مقنعًا، ولم يرتقِ إلى مستوى فريق ينافس على اللقب.

استراتيجية زد أربكت الحسابات

وأشار فضل إلى أن زد اعتمد على أسلوب واضح منذ بداية اللقاء، قائم على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم عبر الهجمات المرتدة. ونجح الفريق بالفعل في استغلال هذا الأسلوب، ليسجل هدفه الأول بالطريقة ذاتها، كما كاد أن يضيف هدفًا آخر تم إلغاؤه لاحقًا.

وأكد أن زد خاض المباراة دون مهاجم صريح، معتمدًا على أربعة لاعبين يجيدون الخروج بالكرة تحت الضغط، وهو ما منح الفريق مرونة كبيرة في بناء الهجمات، وأربك دفاع الأهلي في أكثر من مناسبة.

ضغط سلبي من الأهلي

وانتقد فضل طريقة ضغط الأهلي، واصفًا إياها بـ«السيئة»، مشيرًا إلى أن لاعبي زد كانوا يستلمون الكرة بحرية كاملة دون أي مضايقة حقيقية. وأوضح أن غياب الضغط الفعال سمح للمنافس بفرض أسلوبه والتحكم في نسق اللعب خلال فترات طويلة من اللقاء.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل زد إلى 26 نقطة ليحتل المركز السابع، في نتيجة تعكس تقارب المستوى داخل المباراة رغم اختلاف الطموحات بين الفريقين