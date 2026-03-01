قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
فضل : أداء الأهلي لم يكن مقنعًا أمام زد ولم يرتقِ إلى مستوى المنافسة

الاهلي
رباب الهواري

أكد محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق النادي الأهلي لم يكن يستحق حصد النقاط الثلاث في مواجهته أمام نادي زد، بعدما انتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تعادل بطعم الخسارة للأهلي

وخطف الأهلي تعادلًا قاتلًا أمام زد في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ليكتفي بنقطة واحدة بدلًا من تحقيق فوز كان سيمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة على الصدارة. وأوضح فضل، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، أن الأداء العام للأحمر لم يكن مقنعًا، ولم يرتقِ إلى مستوى فريق ينافس على اللقب.

استراتيجية زد أربكت الحسابات

وأشار فضل إلى أن زد اعتمد على أسلوب واضح منذ بداية اللقاء، قائم على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم عبر الهجمات المرتدة. ونجح الفريق بالفعل في استغلال هذا الأسلوب، ليسجل هدفه الأول بالطريقة ذاتها، كما كاد أن يضيف هدفًا آخر تم إلغاؤه لاحقًا.

وأكد أن زد خاض المباراة دون مهاجم صريح، معتمدًا على أربعة لاعبين يجيدون الخروج بالكرة تحت الضغط، وهو ما منح الفريق مرونة كبيرة في بناء الهجمات، وأربك دفاع الأهلي في أكثر من مناسبة.

ضغط سلبي من الأهلي

وانتقد فضل طريقة ضغط الأهلي، واصفًا إياها بـ«السيئة»، مشيرًا إلى أن لاعبي زد كانوا يستلمون الكرة بحرية كاملة دون أي مضايقة حقيقية. وأوضح أن غياب الضغط الفعال سمح للمنافس بفرض أسلوبه والتحكم في نسق اللعب خلال فترات طويلة من اللقاء.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

بهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل زد إلى 26 نقطة ليحتل المركز السابع، في نتيجة تعكس تقارب المستوى داخل المباراة رغم اختلاف الطموحات بين الفريقين

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

صورة ارشيفية

لجنة الشئون العربية بالصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الزملاء العاملين في الخليج

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يشاركان العاملين بشركة التوزيع إفطارهم الجماعي.. صور

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز تحكم غرب الإسكندرية للتوزيع

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

