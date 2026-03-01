مباريات الأهلي المتبقية في المرحلة الأولى بالدوري

دخلت منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مراحلها الحاسمة، وسط منافسة شرسة بين أربعة أندية تتصارع على القمة، هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويعتلي الزمالك جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، في ظل تقارب كبير في عدد النقاط يعكس حدة المنافسة هذا الموسم. في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث بنفس الرصيد، متساويًا مع سيراميكا كليوباترا الذي يأتي في المرتبة الرابعة، ليبقى الصراع مفتوحًا على مصراعيه مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى.

تعادل مثير أمام زد

شهدت الجولة العشرون مواجهة قوية بين الأهلي وزد، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في لقاء اتسم بالندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

هذا التعادل منح كل فريق نقطة واحدة، لكنه لم يخدم طموحات الأهلي في الانفراد بالقمة، خاصة في ظل تساوي النقاط بين الفرق الأربعة الأولى. ومع اشتداد المنافسة، أصبحت كل نقطة ذات قيمة كبيرة في سباق اللقب.

مباريات الأهلي المتبقية في المرحلة الأولى

يستعد الأهلي لخوض مواجهتين حاسمتين في المرحلة الأولى من المسابقة. البداية ستكون أمام المقاولون العرب يوم 5 مارس في تمام التاسعة والنصف مساءً على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

كما يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم 9 مارس في التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة.

وتحمل هاتان المواجهتان أهمية قصوى للمارد الأحمر، إذ يسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الست كاملة لتعزيز فرصه في اعتلاء الصدارة، قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من عمر البطولة