الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج

أعلن الهلال الأحمر المصري متابعته على مدار الساعة للتطورات الجارية في عدد من دول المنطقة، وذلك في إطار دوره الإنساني ومسؤوليته الوطنية.

وأكد الهلال الأحمر المصري، في بيان منذ قليل، أن غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم؛ لتلقي أية استفسارات أو طلبات دعم من المصريين المتواجدين بالخارج، أو من الأشقاء الذين قد يتأثرون بتوقف أو اضطراب حركة الطيران نتيجة الأحداث الراهنة، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع كل حالة وفقًا لظروفها لتقديم المساندة الإنسانية اللازمة.

وأوضح أنه يمكن التواصل مع غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري عبر الخط الساخن (15322) على مدار 24 ساعة يوميًا.

كما يواصل الهلال الأحمر المصري التنسيق مع البعثة الإقليمية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب الجمعيات الوطنية الشقيقة في الدول المتأثرة بتداعيات الأحداث، وذلك لضمان الجاهزية وتعزيز الاستجابة الإنسانية.