قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت الموافق 28-2-2026، داخل السوق المصرية بالتوازي مع اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

الجنيه يرتفع

وبلغ معدل زيادة الجنيه الذهب نحو 9400 جنيه علي الأقل .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ آخر تحديث سعر سجله الجنيه الذهب نحو 59.4 ألف جنيه للشراء و 58.6 ألف جنيه للبيع.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مساء اليوم بقيمة بلغت 425 جنيه علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية مدفوعة بتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8485 جنيه للشراء و 8371 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7778 جنيه للشراء و 7674 جنيه.

سعر عيار 21

وسجل سعر 21 الأكثر نحو 7425 جنيه للشراء و 7325 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو6364 جنيه للشراء و 6278 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 5280 دولار للشراء و 5278 دولار للبيع.