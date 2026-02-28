الدفاع الكويتية: إحباط استهداف بطائرة مسيرة لقاعدة محمد الأحمد البحرية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، أن قاعدة قاعدة محمد الأحمد البحرية تعرضت لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة، مؤكدة أن سلاح الدفاع الجوي تمكن من التصدي للتهديد بنجاح دون تسجيل أي خسائر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان في بيان رسمي، إن منظومة الدفاع الجوي المتكاملة تعاملت مع الطائرة المسيرة فور رصدها، وتم إسقاطها وفق الخطط والإجراءات العملياتية المعتمدة، وبكفاءة عالية تعكس مستوى الجاهزية والقدرات التي تتمتع بها وحدات الدفاع الجوي في القوات المسلحة الكويتية.

وأضاف البيان أن عملية التصدي جاءت ضمن الجهود المستمرة لحماية أجواء دولة الكويت وصون سيادتها، مشيراً إلى التكامل القائم بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة وقدرتها على التعامل الفوري مع أي تهديدات محتملة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح السبت عن إطلاق عملية عسكرية وصفها بـ«الكبرى والمستمرة» ضد إيران، مؤكداً أن طهران «لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي».

من جهته، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية مشتركة ضد إيران، واصفاً الخطوة بأنها تستهدف إزالة ما سماه «التهديد الوجودي».