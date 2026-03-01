بعد اغتيال خامنئي.. أحمد موسى يكشف طلب عاجل من ترامب للحرس الثوري الإيراني

علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ترامب اعلن مقتل خامنئي واكد أن الهجمات على إيران ستستمر لمدة أسبوع كامل".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "ترامب يطلب من الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني بالاستسلام له لكن السؤال هو هل سوف تنصاع إيران لطلبات ترامب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الأمريكان عايزين إيران تستسلم وأكد ترامب أن أمريكا ستوجه ضربات ساحقة لإيران "، مضيفا:" ترامب عايز يخلص على النظام الإيراني بالكامل.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن ترامب يسعى للتحكم في مصير ومستقبل إيران والفائز في هذه الحرب هو إسرائيل، مضيفا: لازم إيران تعرف إن هدفها أمريكا وإسرائيل وليس الدول العربية.

