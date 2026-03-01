أستاذ دراسات إيرانية: الرد الإيراني خلال الساعات المقبلة سيكون عنيفًا لأن طهران تلقت ضربة عنيفة

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن الرد الإيراني خلال الساعات المقبلة سيكون عنيفًا لأنها تلقت ضربة عنيفة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إيران سوف تستخدم صواريخ فرط صوتية قامت بتجهيزها.



واستطرد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إيران تقول إنها قامت باستهداف مقرات للمخابرات الإسرائيلية في قطر والإمارات ولكنها اعتدت على سيادة هذه البلدان.



ولفت إلى أن إيران فقدت شرعيتها الدبلوماسية مع دول الخليج ومصر، حيث إن القاهرة حذرت من هذه الأزمة وقادت جهود دبلوماسية كبيرة ولكن طهران لم تستجب.



وتوقع الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن تكون الليلة حاسمة عسكريًا، فإذا تهاونت إيران في الرد فإن أمريكا وإسرائيل سوف تتماديان في ضربات موجعة والعكس صحيح.