محافظ قنا يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الاحتفال الذى أقامته مديرية أوقاف قنا، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والذي أقيم بمسجد العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا.



جاء ذلك، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء سامى علام، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، و الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، و الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.





قدم محافظ قنا، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبـة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973م، مؤكدًا أنها ستظل رمزًا خالدًا من رموز العزة والكرامة الوطنية، وأن قواتنا المسلحة مازالت تسطر أروع ملاحم البطولة والتضحية فداءً للوطن، حاملين أرواحهم على أيديهم، فهم الحصن الأمين الذي يحمي مقدرات الشعب ويؤمن مستقبله.



واستهل الحفل الذي قدمه الدكتور عبد الله حارس، رئيس إدارة الارشاد الديني، بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها، القارئ الشيخ محمد إبراهيم الخواجة، ثم كلمة مديرية أوقاف قنا، ألقاها الدكتور محمد محمود عبد الرازق، إمام المسجد، والتي دارت حول انتصارات الجيش المصري العظيم.



ثم اختتم الحفل، بالابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ يوسف الصامت، وتناولت الابتهالات الأناشيد الدينية في حب رسول الله وفضائل شهر رمضان الكريم، في أجواء روحانية لامست القلوب.