محافظات

محافظ قنا: انتهاء المخطط التفصيلي لـ"حيّنا" تمهيداً لإصدار اللوحات التنفيذية

يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي الخاص بتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، والذي ينفذ في منطقتي المعنا والحميدات، ضمن أهم المشروعات الرامية إلى تطوير المناطق الحضرية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية.

جاء ذلك في استجابة سريعة، لشكاوى عدد من الأهالي، من تأخر وتيرة العمل في المشروع، خلال لقاء محافظ قنا في إحدى جولاته الميدانية.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه جاري العمل على إصدار اللوحات التنفيذية بواسطة هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، على أن يتم البدء في استقبال طلبات رخص المباني عقب توقيع اللوحات التنفيذية على الواقع.

جدير بالذكر، أن مشروع "حيّنا" يستهدف تعزيز الفرص الاستثمارية والتنموية بمنطقتي المعنا والحميدات، باعتبارها نموذجا حضاريا متكاملًا، يتماشى مع رؤية الدولة الشاملة للارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات الحضرية، والذي يعد تجربة رائدة ويعكس جهود مشروع التنمية الحضرية المتكاملة المنفذ من خلال "الهابيتات".

وجرى بدء اعتماد المخطط التفصيلي لكل من منطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا، فى أغسطس ٢٠٢٥ في إطار تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، الهادف إلى تطوير البيئة العمرانية وتحسين المظهر الحضاري، إلى جانب إنشاء تكتلات سكنية حديثة تخدم أهالي المحافظة وتلبي احتياجاتهم المستقبلية.

