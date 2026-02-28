زيادة 10 قروش.. اعرف سعر الدولار اليوم بعد إعلان الحرب على إيران

يرصد موقع صدي البلد سعر الدولار اليوم السبت 28-2-2026بعد اعلان الحرب على إيران سعر الدولار اليوم في البنوك اليوم الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.87 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي المصري

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري إلى 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي مصر

سجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم عند نحو 47.93 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 48.03 جنيه.

البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.

بنك إتش إس بي سي مصر

وصل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي مصر إلى 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.

بنك نكست

سجل سعر الدولار في بنك نكست نحو 47.89 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 47.88 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.