أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط مع استعداد المتداولين لتصعيد محتمل في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ، بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه "غير راضٍ" عن المفاوضات الهادفة إلى تجنّب هجوم أميركي وشيك.

قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8% ليغلق فوق مستوى 67 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى سعر تسوية له منذ أغسطس.

وحث ترامب إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي بعد أن اشتكى من أنها لا تتفاوض بحسن نية، مضيفاً أنه ستكون هناك "محادثات إضافية اليوم" بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق في جنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، حثت الولايات المتحدة والصين وعدة دول أخرى مواطنيها على مغادرة بعض أجزاء المنطقة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “لا يمكنهم (إيران) امتلاك أسلحة نووية، ونحن غير راضين عن طريقتهم في التفاوض".

أسعار النفط تقفز 15% وسط مخاوف من ضربة وشيكة على إيران

دفعت المخاوف من ضربة أميركية محتملة على إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام، مما عوّض التوقعات بحدوث فائض في الإمدادات.

وساد الترقب السوق بعدما أمر ترمب بأكبر حشد عسكري أميركي في المنطقة منذ غزو العراق عام 2003، مانحاً طهران مهلة محدودة لإبرام اتفاق.

وقال بوب ماكنالي، رئيس "رابيدان إنرجي غروب" (Rapidan Energy Group): "الرئيس ترمب لديه نفور شخصي قوي من الأسلحة النووية، خصوصاً إذا وقعت في أيدي الإيرانيين، أكثر من أي من أسلافه، وهو أمر يكاد يكون أكثر أهمية من نفوره من ارتفاع أسعار النفط"، وذلك في إحاطة مباشرة يوم الخميس.