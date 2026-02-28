قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
أول رفض أوروبي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط مع استعداد المتداولين لتصعيد محتمل في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ، بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه "غير راضٍ" عن المفاوضات الهادفة إلى تجنّب هجوم أميركي وشيك. 

قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8% ليغلق فوق مستوى 67 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى سعر تسوية له منذ أغسطس. 

وحث ترامب إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي بعد أن اشتكى من أنها لا تتفاوض بحسن نية، مضيفاً أنه ستكون هناك "محادثات إضافية اليوم" بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق في جنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، حثت الولايات المتحدة والصين وعدة دول أخرى مواطنيها على مغادرة بعض أجزاء المنطقة. 

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “لا يمكنهم (إيران) امتلاك أسلحة نووية، ونحن غير راضين عن طريقتهم في التفاوض". 

أسعار النفط تقفز 15% وسط مخاوف من ضربة وشيكة على إيران

 دفعت المخاوف من ضربة أميركية محتملة على إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام، مما عوّض التوقعات بحدوث فائض في الإمدادات. 

وساد الترقب السوق بعدما أمر ترمب بأكبر حشد عسكري أميركي في المنطقة منذ غزو العراق عام 2003، مانحاً طهران مهلة محدودة لإبرام اتفاق. 

وقال بوب ماكنالي، رئيس "رابيدان إنرجي غروب" (Rapidan Energy Group): "الرئيس ترمب لديه نفور شخصي قوي من الأسلحة النووية، خصوصاً إذا وقعت في أيدي الإيرانيين، أكثر من أي من أسلافه، وهو أمر يكاد يكون أكثر أهمية من نفوره من ارتفاع أسعار النفط"، وذلك في إحاطة مباشرة يوم الخميس.

