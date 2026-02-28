بعد توقف 12 عاما.. تحرك برلماني لإعادة تشغيل مستشفى دار السلام بسوهاج

تقدّم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ عضو مجلس النواب بطلب إلى وزارة الصحة لسرعة تشغيل مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج، بعد توقف المشروع لأكثر من 12 عامًا، رغم احتياج ما يزيد على 500 ألف مواطن لخدماتها الطبية، خاصة في ظل معاناة المرضى الذين يضطرون لقطع مسافات تتجاوز 70 كيلومترًا للحصول على العلاج.

وأكد النائب أن ما يعانيه أهالي دار السلام اليوم، وخاصة الفئات البسيطة ومحدودي الدخل، يمثل عبئًا إنسانيًا كبيرًا لا يتماشى مع حجم التطوير الذي تشهده الدولة المصرية في القطاع الصحي خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق خطة غير مسبوقة لتطوير المنظومة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أبو الشيخ أن التأخير الطويل في المشروع لا يُنسب إلى المرحلة الحالية أو الشركة المنفذة الأخيرة، وإنما يعود بالأساس إلى تعثر الشركات السابقة خلال فترات زمنية طويلة، وما شهدته تلك السنوات من توقفات وتأجيلات متراكمة، وهو ما أدى إلى تعطّل المشروع لسنوات ودفع المواطن وحده ثمن هذا التعثر.

وأشار إلى أن الدولة تدخلت لإعادة استكمال المشروع وتصحيح المسار، مؤكدًا أن المرحلة الحالية يجب أن تكون مرحلة إنجاز حقيقي وسريع، مطالبًا بوضع جدول زمني واضح ومعلن لتشغيل المستشفى واستكمال التجهيزات وتوفير الأطقم الطبية اللازمة.

واختتم النائب تصريحاته قائلًا:

"الدولة لم تتأخر في البناء، لكن المواطن لا يجب أن يظل أسير أخطاء الماضي أو تعثر الشركات السابقة… وحق أهالي دار السلام في العلاج الكريم لن ينتظر أكثر من ذلك."