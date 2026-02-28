قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
أول رفض أوروبي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران
فارق ضخم ... بيراميدز يتفوق علي الزمالك في القيمة التسويقية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-2-2026
فى حادث مأساوي.. وفاة فنان تركي شهير بعد سقوط شجره عليه
حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران
معتز الخصوصي

أكد النائب ياسر عرفة أن التصعيد العسكري الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، يمثل تطورًا شديد الخطورة يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ويحمل تداعيات مباشرة على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، فضلًا عن تأثيراته المحتملة على الاقتصاد المصري.

وأوضح ياسر عرفة، في بيان صحفي اليوم، أن اتساع نطاق المواجهات قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، سواء في منطقة الخليج العربي أو البحر الأحمر، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن أي تصعيد عسكري بالقرب من مضيق هرمز أو باب المندب سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وربما تغيير مسارات السفن بعيدًا عن المنطقة، وهو ما قد يترتب عليه تراجع في حركة العبور بقناة السويس، ومن ثم انخفاض إيراداتها، بما يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الدقيقة.

وأكد النائب ياسر عرفة أن الاقتصاد العالمي لا يتحمل موجة جديدة من الصدمات، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم وتذبذب الأسواق، مشددًا على أن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد يؤدي إلى أزمة أوسع نطاقًا تؤثر على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وجدد عرفة التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للسلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القاهرة تنتهج سياسة واضحة تقوم على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ورفض توسيع دائرة الصراع لما يحمله من مخاطر جسيمة على شعوب المنطقة.

ودعا جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلى وقف العمليات العسكرية فورًا، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإحياء المسارات السياسية برعاية دولية وإقليمية، بما يسهم في احتواء الأزمة وتجنب تداعياتها الاقتصادية والأمنية.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا مسؤولًا وسريعًا من المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد، حفاظًا على الأمن الإقليمي، وصونًا لمقدرات الشعوب واستقرار الاقتصاد العالمي.

النائب ياسر عرفة التصعيد العسكري الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزير البترول يهنيء الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكري انتصارات العاشر من رمضان

المضبوطات

جمرك البريد المصرى بمطار القاهرة يحبط 3 محاولات لتهريب كميات من المخدرات

جانب من الاعمال

أجهزة المدن الجديدة تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد