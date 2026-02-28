حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه تواصل الأجهزة المعنية بإدارة مرور الشرقية تنفيذ حملاتها اليومية لتحقيق الانضباط المروري داخل مدينة الزقازيق والتأكد من التزام السائقين بالقواعد المنظمة للحركة.

وأضاف محافظ الشرقية ان عدد من الشوارع الحيوية شهدت انتشاراً مكثفا للجان المرورية والتي استهدفت مراجعة التزام سيارات السرفيس بتعريفة الركوب المقررة و بخطوط السير المحددة وعدم الخروج عنها وفحص تراخيص السيارات الملاكي والتأكد من سريان رخصتي القيادة والتسيير وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تلك الحملات بشكل يومي لضبط المنظومة المرورية وتحقيق السيولة داخل الشوارع والتعامل بكل حسم مع أية مخالفات حفاظًا على الصالح العام.